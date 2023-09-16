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Первые суда прошли по «альтернативному зерновому коридору» в Черном море

Киев сообщил о проходе первых двух судов через альтернативный зерновой коридор
Сюжет
Военная операция на Украине
Первые два гражданских судна с момента выхода Москвы из зерновой сделки зашли в порты Одесской области, сообщил министр инфраструктуры Кубраков. По его словам, суда воспользовались «альтернативным коридором»
Фото: OlKubrakov / Twitter
Фото: OlKubrakov / Twitter

Первые два гражданских судна воспользовались так называемым альтернативным зерновым коридором в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск (Одесская область). Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена) сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. После использования временного коридора для выхода заблокированных <…> судов из портов Одессы, Черноморска и Южного сухогрузы Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии», — написал он.

По совам Кубракова, суда ходят под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН. В ее рамках были созданы коридоры в Черном море для вывоза зерна из украинских портов. Вторая часть соглашений подразумевала ослабление ограничений для российского сельхозэкспорта.

Сделка не раз продлевалась, но 17 июля Москва объявила о приостановке своего участия в ней. Российская сторона заявила, что вторая часть соглашений не соблюдалась и выдвинула ряд условий, в том числе — переподключить Россельхозбанк к SWIFT, возобновить поставки комплектующих для сельхозтехники и снять ограничения с экспорта российских удобрений.

Спустя два дня после выхода из сделки Минобороны России заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты.

10 августа Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в порты Черноморск, Одесса и Южный и обратно. При этом в Киеве предупреждали, что не могут гарантировать их безопасность.

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1 сентября Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что по временному коридору из порта Южный в 30 км от Одессы вышли два судна, которые находились в порту с 22 и 16 февраля прошлого года. Спустя два дня о выходе из портов еще двух судов сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Первые суда прошли по «альтернативному зерновому коридору» в Черном море
Первые суда прошли по «альтернативному зерновому коридору» в Черном море

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина Зерновая сделка Черное море Военная операция на Украине
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