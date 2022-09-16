Зеленский предложил России транзит аммиака в обмен на возврат пленных

Президент Украины заявил, что выступает против поставок российского аммиака через территорию страны, но готов пойти на такой шаг в случае освобождения пленных

Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Возобновление экспорта российского аммиака через Украину возможно лишь при условии освобождения украинских пленных, эта идея уже передана в ООН, заявил в интервью Reuters президент Владимир Зеленский.

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных», — сказал он.

Зеленский также отметил, что заключение с Россией мирного соглашения «из страха» стало бы наихудшим вариантом развития ситуации для Украины.

В Кремле инициативу Зеленского раскритиковали, назвав неуместной. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В ООН ранее предложили, чтобы произведенный «Уралхимом» аммиак перекачивался по трубопроводу до границы с Украиной, где его бы приобретал трейдер Trammo. Трубопровод способен перекачивать до 2,5 млн т в год из российского Поволжья в порт Южный в Одесской области Украины.

По словам источников Financial Times, сотрудники ООН пытаются уговорить власти России и Украины заключить сделку по транзиту аммиака в целях снижения цен на удобрения и укрепления приверженности Кремля «зерновой сделки». В ООН газете подтвердили факт переговоров, отметив, что те движутся «в правильном направлении».

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В случае заключения соглашения, российский аммиак будет транспортирован по тому же морскому коридору, что и зерно с Украины, указывает FT. Россия при этом сможет ежегодно поставлять 2 млн т аммиака на сумму около $2,4 млрд при нынешних ценах.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. По данным исследовательской компании ICIS, до ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака.

24 февраля один из крупнейших российских производителей удобрений «Тольяттиазот» приостановил экспорт аммиака. «Производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК (карбамидоформальдегидного концентрата. — РБК), а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом», — говорилось в сообщении компании.

Российские официальные лица регулярно заявляют о готовности Москвы к возобновлению переговоров с Киевом. Затягивание этого процесса сделает сложнее для властей Украины процесс диалога, считает глава российского МИДа Сергей Лавров. Он подверг критике поставленное Киевом условие для переговоров с Россией, согласно которому сперва Москва должна вывести из страны войска. «Если это их выбор, то мы знаем, как нам достигать целей, поставленных президентом России В.В. Путиным в рамках специальной военной операции», — предупредил министр иностранных дел.

Президент Владимир Путин в середине сентября отметил, что Украина намерена добиться своих целей только военным путем, тогда как Россия хотела бы начать переговоры. Он пообещал стремиться завершить конфликт «как можно быстрее». В Кремле уточняли, что Россия готова обсуждать с Украиной условия выполнения собственных требований. Представитель российского президента Дмитрий Песков добавил при этом, что спецоперация на Украине «идет своим ходом».

Главным условием для встречи с Зеленским является желание Киева, заявил вечером 16 сентября Путин. «Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией», — пояснил он. Путин подчеркнул: «Ну не готов — не надо».

Украинский МИД счел рискованным проведение с Россией переговоров при нынешних условиях, так как это «будет снова язык ультиматумов» со стороны Москвы. Министр Дмитрий Кулеба призвал сначала «поменять ситуацию на фронте», прежде чем перейти к дипломатии. Если поступить иначе, Россия получит «какую-то ситуативную паузу» и тем самым победит, соглашался с ним советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.