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В МЧС ДНР сообщили об остановке утечки аммиака на пивоваренном заводе
Спасателям удалось остановить утечку аммиака на пивзаводе в Донецке, произошедшую вследствие обстрела со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
«По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе», — говорится в сообщении.
В ликвидации аварии участвовали 51 человек личного состава под руководством главы МЧС.
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