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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области заявили о тактическом окружении ВСУ у реки Ингулец

Замглавы ВГА Херсонской области: ВСУ попали в тактическое окружение у реки Ингулец
В реке Ингулец поднялся уровень воды, из-за чего подразделения ВСУ остались без переправы и снабжения «в бедственном положении», заявил замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области, на берегу реки Ингулец, сообщил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он указал, что в реке поднялся уровень воды, в результате чего украинские силы остались без переправы и снабжения.

«Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — рассказал Стремоусов.

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Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Херсонская область находится под контролем российских войск с марта.

В конце августа агентство Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины написало о начале контрнаступлении украинских войск на юге страны. О формировании условий «для серьезного контрнаступления» также сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Российское Минобороны подтверждало попытки наступления ВСУ на юге страны. Атаки, утверждали в министерстве, были отбиты, а украинские силы понесли «значительные потери». В начале сентября Минобороны назвало безуспешными попытки украинских сил закрепиться на юге страны. Заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов позже заявлял, что в ходе боевых действий на херсонском направлении погибли более 3,5 тыс. украинских военных. До этого он говорил, что в Херсоне «все спокойно и никакой паники нет».

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О колоссальном сосредоточении сил ВСУ в Запорожской области сообщал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. О попытке наступления по всему фронту заявлял глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

10 сентября Минобороны России сообщило о перегруппировке войск в районах Изюма и Балаклеи (расположены в восточной части Харьковской области, граничащей с севером ЛНР). Решение, как поясняли в министерстве, было принято для достижения объявленных целей спецоперации «по освобождению Донбасса».

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Херсонская область ВСУ окружение Военная операция на Украине
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