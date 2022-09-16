В Херсонской области заявили о тактическом окружении ВСУ у реки Ингулец
Подразделения ВСУ попали в тактическое окружение у границ Херсонской области, на берегу реки Ингулец, сообщил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он указал, что в реке поднялся уровень воды, в результате чего украинские силы остались без переправы и снабжения.
«Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — рассказал Стремоусов.
Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Херсонская область находится под контролем российских войск с марта.
В конце августа агентство Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины написало о начале контрнаступлении украинских войск на юге страны. О формировании условий «для серьезного контрнаступления» также сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
Российское Минобороны подтверждало попытки наступления ВСУ на юге страны. Атаки, утверждали в министерстве, были отбиты, а украинские силы понесли «значительные потери». В начале сентября Минобороны назвало безуспешными попытки украинских сил закрепиться на юге страны. Заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов позже заявлял, что в ходе боевых действий на херсонском направлении погибли более 3,5 тыс. украинских военных. До этого он говорил, что в Херсоне «все спокойно и никакой паники нет».
О колоссальном сосредоточении сил ВСУ в Запорожской области сообщал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. О попытке наступления по всему фронту заявлял глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
10 сентября Минобороны России сообщило о перегруппировке войск в районах Изюма и Балаклеи (расположены в восточной части Харьковской области, граничащей с севером ЛНР). Решение, как поясняли в министерстве, было принято для достижения объявленных целей спецоперации «по освобождению Донбасса».