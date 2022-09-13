Стремоусов назвал потери ВСУ на херсонском направлении

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о гибели более 3,5 тыс. украинских военных

Более 3,5 тыс. украинских военных погибли в ходе боевых действий на херсонском направлении, сообщил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тыс. человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию», — сказал Стремоусов.

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз называл общие потери украинской армии за время спецоперации в середине апреля. Тогда он сказал, что погибли 2,5–3 тыс. человек, еще 10 тыс. получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

Российское Минобороны в апреле заявляло о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».

8 сентября в Пентагоне сообщили, что Вооруженные силы Украины с начала российской военной операции потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными.

Российские войска взяли под контроль Херсонскую область в середине марта. В конце августа агентство Reuters со ссылкой южное военное командование Украины сообщило, что ВСУ начали контрнаступление на юге страны, в том числе в Херсонской области. Минобороны подтверждало такую попытку, но сообщило, что она провалилась.

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12 сентября Стремоусов сообщил, что украинские военные ударили РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, который связывает административный центр Херсонской области с городом Алёшки. Он добавил, что мост не разрушен, но по нему ведется «бесконтрольная» и «хаотичная» стрельба.