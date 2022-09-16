Посол заявил, что Украине придет быстрый конец в случае настоящей войны

Украине очень быстро придет конец, если Россия начнет с ней настоящую войну, заявил российский посол в Швеции Виктор Татаринцев, подчеркнув, что Москва проводит спецоперацию, передает Expressen.

«Это спецоперация России. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, Украине придет конец очень быстро», — сказал он.

Комментируя ход спецоперации он сообщил изданию: «Мы выигрываем. Вы должны это записать».

Беседа с журналистом Expressen состоялась после посещения Татаринцева МИД Швеции. Ни он, ни ведомство не раскрыли детали встречи, однако российский посол заявил, что результат переговоров «всегда положительный, когда люди встречаются и общаются».

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