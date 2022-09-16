Папа римский назвал «морально допустимым» отправку оружия Украине

Понтифик заявил, что поставки оружия на Укриану могут быть «морально допустимы», когда речь идет о защите страны, однако аморальны — когда «есть намерение спровоцировать еще большую войну»

Фото: Alessandro Di Meo / EPA / ТАСС

Отправка вооружений на Украину может быть «морально допустима», когда речь идет о защите собственной страны. Об этом заявил папа римский Франциск на пресс-конференции после визита в Казахстан, передает Reuters.

«Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение «любовь к родине»: если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», — сказал понтифик.

По его мнению, государствам нужно больше размышлять над причинами конфликтов, которые случаются все чаще. «Все говорят о мире, на протяжении 70 лет в ООН говорят о мире, но в этот момент сколько идет войн?» — отметил Франциск, приведя в пример события на Украине, конфликт между Азербайджаном и Арменией, между Эритреей и Эфиопией, а также в Сирии и Мьянме.

Он добавил, что «производство оружия — это согласие на убийство», а «если не производить в течение года оружие, то можно решить проблему голода».

США и европейские государства активизировали поставки вооружений Украине после начала российской военной операции. Это, в числе прочего, РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушные комплексы Stinger.

К концу июня РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что США и ЕС стали крупнейшими донором военной и гуманитарной помощи Украине. Так, с конца февраля сумма военной помощи от американских властей достигла $25,5 млрд, гуманитарной — $9,4 млрд, финансовой — $9,5 млрд. Институты ЕС передали Киеву $2,1 млрд военной помощи, $1,3 млрд гуманитарной и $11,6 млрд — финансовой.

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Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину. Президент России Владимир Путин говорил, что поставками вооружений Запад лишь способствует затягиванию конфликта на Украине, но Москва все равно добьется целей спецоперации. В МИДе заявляли, что передача Киеву дальнобойного оружия приведет к географическому расширению спецоперации и ответным действиям России.