Азербайджан увеличит расходы на оборону в 2023 году почти на 5%

Расходы на военные нужды в следующем году составят $3,1 млрд, что на 4,6% больше, чем в 2022 году, сообщает Минфин. В ночь на 13 сентября обстановка на границе с Арменией вновь обострилась

Минфин Азербайджана запланировал расходы на оборону и национальную безопасности на следующий год в размере 5,32 млрд манатов ($3,1 млрд), сообщает Azertag.

Это на 235,3 млн манатов ($138 млн), или на 4,6% больше, чем в 2022 году.

В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась обстановка. Армянское Минобороны обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах приграничных городов. Премьер-министр Никол Пашинян утверждал, что Азербайджан начал наступление по шести-семи направлениям.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что Ереван предпринял «широкомасштабные диверсии» на нескольких направлениях, в частности были заминированы пути снабжения азербайджанской армии. Там опровергли заявления о вторжении на территорию соседней страны.

Утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня. Однако перемирие долго не продлилось: стороны вновь обвинили друг друга обстрелах.

Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; Азербайджан в нее не входит), там пообещали направить в республику миссию. Как пояснил позднее Пашинян, армянская сторона обратилась в ОДКБ на основании ст. 4 Договора о коллективной безопасности (согласно этой статье, если одно из государств — участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение на все страны — участницы договора).

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Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Позднее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что сторонам удалось достичь соглашения о прекращении боевых действий.

По данным Минобороны Армении, в ночь с 14 на 15 сентября инцидентов на границе Армении и Азербайджана не зафиксировано. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром в свою очередь сказал, что «все провокации со стороны Вооруженных сил Армении решительно пресечены».

В результате очередного обострения конфликта с азербайджанской стороны погиб 71 военнослужащий, сообщили в военном ведомстве. Пашинян говорил о 105 погибших армянских военных.

15 сентября в Армению прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником штаба Анатолием Сидоровым для мониторинга ситуации.