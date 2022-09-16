Азербайджан увеличит расходы на оборону в 2023 году почти на 5%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 59,62 (-0,22) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 59,67 (-0,11) Инвестиции, 15 сен, 15:53
Пригожин объяснил вербовку на Украину - «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети» Политика, 01:25
В ВГА Запорожской области сообщили о работе ПВО в Мелитополе Политика, 01:13
Папа римский назвал «морально допустимым» отправку оружия Украине Политика, 00:55
Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных Политика, 00:28
Чем запомнилась карьера Роджера Федерера. Фоторепортаж Спорт, 00:20 
Уроженка России принесла ФРГ первое за 47 лет золото на ЧМ по гимнастике Спорт, 00:18
Азербайджан увеличит расходы на оборону в 2023 году почти на 5% Политика, 00:12
Сотрудники филиала «Адмиралтейских верфей» устроили забастовку Общество, 00:08
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Кадыров предложил США «не тянуть резину» с санкциями против его детей Политика, 00:02
Греф предложил правительству новый подход к господдержке крупных проектов Экономика, 00:00
США разрешили американским СМИ операции для работы в России Политика, 15 сен, 23:55
Путин и другие лидеры стран ШОС прогулялись по Самарканду. Видео Политика, 15 сен, 23:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15 сен, 23:30
«Пюник» принес Армении первую в истории победу в группе еврокубков Спорт, 15 сен, 23:29
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан увеличит расходы на оборону в 2023 году почти на 5%

Расходы на военные нужды в следующем году составят $3,1 млрд, что на 4,6% больше, чем в 2022 году, сообщает Минфин. В ночь на 13 сентября обстановка на границе с Арменией вновь обострилась

Минфин Азербайджана запланировал расходы на оборону и национальную безопасности на следующий год в размере 5,32 млрд манатов ($3,1 млрд), сообщает Azertag.

Это на 235,3 млн манатов ($138 млн), или на 4,6% больше, чем в 2022 году.

В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась обстановка. Армянское Минобороны обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах приграничных городов. Премьер-министр Никол Пашинян утверждал, что Азербайджан начал наступление по шести-семи направлениям.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что Ереван предпринял «широкомасштабные диверсии» на нескольких направлениях, в частности были заминированы пути снабжения азербайджанской армии. Там опровергли заявления о вторжении на территорию соседней страны.

Армения и Азербайджан возобновили переговоры
Политика
Варденис, Армения

Утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня. Однако перемирие долго не продлилось: стороны вновь обвинили друг друга обстрелах.

Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; Азербайджан в нее не входит), там пообещали направить в республику миссию. Как пояснил позднее Пашинян, армянская сторона обратилась в ОДКБ на основании ст. 4 Договора о коллективной безопасности (согласно этой статье, если одно из государств — участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение на все страны — участницы договора).

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Бразильская JBS обошла Nestlé и PepsiCo. Почему инвесторы ее остерегаются
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Gleb Garanich / Reuters Почему агрессивные продажи все еще эффективны
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock На рынке чипов переизбыток. Что это значит для будущего Nvidia
Статьи
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции

Накануне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Позднее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что сторонам удалось достичь соглашения о прекращении боевых действий.

По данным Минобороны Армении, в ночь с 14 на 15 сентября инцидентов на границе Армении и Азербайджана не зафиксировано. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе переговоров с турецким коллегой Хулуси Акаром в свою очередь сказал, что «все провокации со стороны Вооруженных сил Армении решительно пресечены».

В результате очередного обострения конфликта с азербайджанской стороны погиб 71 военнослужащий, сообщили в военном ведомстве. Пашинян говорил о 105 погибших армянских военных.

15 сентября в Армению прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником штаба Анатолием Сидоровым для мониторинга ситуации.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Азербайджан расходы на оборону Армения
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Politico узнало о планах Пелоси посетить Армению
Политика
В ОДКБ призвали «не забегать вперед» с отправкой войск в Армению
Политика
Армения и Азербайджан возобновили переговоры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter