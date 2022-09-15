Армения и Азербайджан возобновили переговоры

Заявление Никола Пашиняна о готовности подписать некий документ с Баку вызвало акции протеста в Армении. Слова премьера вырвали из контекста, но после этого бои на границе затихли, а стороны договорились продолжить переговоры

Варденис, Армения (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Чем закончились уличные протесты

Вечером 14 сентября на улицы Еревана и Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, вышли тысячи человек. Массовые демонстрации с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна вызвали его слова о возможности подписать мирный договор с Азербайджаном. Выступая днем в парламенте в рамках правительственного часа, премьер заявил, что готов принять сложные, но не противоречащие интересам страны решения во имя мира.

«Мы хотим подписать документ, в результате которого нас многие будут критиковать, многие будут проклинать, многие назовут нас предателями, а народ может даже принять решение об отстранении нас от власти. Однако мы будем удовлетворены, если в результате Республика Армения площадью 29 800 кв. км получит прочный мир и безопасность», — цитировали Пашиняна армянские СМИ. В итоге многие поняли его так, что он уже готов принять условия Азербайджана и подписать отказ Армении от Нагорного Карабаха, что и послужило причиной организованных оппозицией публичных акций.

Служба национальной безопасности Армении после этого заявила, что слова премьера были искажены и «манипулятивно представлены различными СМИ». А вечером с разъяснениями выступил сам Пашинян. «Люди распускают слухи о том, что я подписал какой-то документ, — написал он в своем «Фейсбуке» (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией). Я официально говорю, что ни одна бумага не подписана, более того, никакая бумага не готовится к подписанию, ни о какой бумаге речи не идет».

Заявление Пашиняна действительно было вырвано из контекста, в парламенте он говорил о возможном будущем соглашении. И вот что он сказал перед этим: «Я принял на себя обязательство принимать тяжелые решения ради мира. Но тяжелые решения не означают, что они должны противоречить национальным и государственным интересам Армении. Мы должны принимать эти решения для гарантирования безопасности Армении на долгие годы. Мы не можем сейчас подписать документ о мире, где в заглавии будет написано «мир», но через полгода опять возобновятся военные действия. Мы не можем этого сделать, мы хотим подписать документ, в результате которого нас многие будут критиковать...»

После окончания митингов 14 сентября демонстранты разошлись, а к утру 15 сентября обстановка на армяно-азербайджанской границе успокоилась. Это произошло после того, как Баку предложил Еревану установить гуманитарное перемирие. По итогам двух дней почти непрерывных боев, начавшихся в ночь на 13 сентября, по официальным данным, у армянской стороны 109 погибших, у азербайджанской — 71.

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Что предприняла ОДКБ

С момента окончания войны в 2020 году азербайджанские войска впервые так массированно атаковали территорию Армении. Из-за этих атак Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и к России, согласно двустороннему Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 14 сентября Никол Пашинян пояснил, что Ереван обратился в ОДКБ согласно ключевой четвертой статье договора, которая гласит, что «в случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

13 сентября прошло экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, на котором было решено отправить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем и решить, что делать дальше. На третий день после начала боев миссия в Армению так и не прибыла. В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «на этой неделе мы надеемся, что инспекционная группа ОДКБ все-таки во главе с Засем прибудет на границу с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ».

Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, не дожидаясь приезда инспекции в Армению, 15 сентября заявил, что об использовании военных сил блока речи не идет. «Давайте не будем забегать вперед. Хочу только сказать, что 13 сентября главы государств наших единогласно заявили, что эта проблема, которая сегодня существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. О применении военной силы, да еще с привлечением ОДКБ, ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет. Стороны договорились о прекращении огня, мы надеемся, что и дальше процессы пойдут мирным путем решаться, без применения оружия и сил», — сказал Сидоров на брифинге для прессы.

По словам Пескова, на 16 сентября у Владимира Путина запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Их встреча произойдет в Самарканде, где в эти дни проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как идут переговоры о мирном договоре

После того как обстановка на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась, Ереван объявил, что до конца месяца пройдут переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, где будут обсуждаться условия мирного договора. Черновые варианты уже существуют, в разработке документа также участвует Москва.

РБК писал, что предложения России сочетают подходы из базовых принципов, которые Армения и Азербайджан представили в апреле. На 90% Ереван и Баку согласны с российским вариантом, проблема заключается в статусе Нагорного Карабаха, сообщил российский дипломатический источник.

Разница в подходах заключается в том, что Баку добивается безоговорочного признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, а Армения предлагает сначала заключить мир, а условия существования армянского Карабаха обсуждать после этого. 31 августа эти расхождения Пашинян и Алиев обсуждали в Брюсселе, это была их последняя личная встреча. Кроме того, утверждает армянская сторона, Баку продолжает требовать предоставления ему коридора с экстерриториальным статусом в Нахичевань, что противоречит условиям трехстороннего заявления, которое остановило войну в 2020 году.

Намерение Азербайджана добиться коридора в Нахичевань не устраивает ближайшего соседа двух стран — Иран. 14 сентября глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с азербайджанским министром Джейхуном Байрамовым заявил, что Иран выступает за неизменность ирано-армянской границы. Позднее посольство Ирана в Армении заявило, что «будет оказывать особое сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границе, которая является историческим путем, соединяющим два соседних народа».