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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку предложил Еревану гуманитарное перемирие

Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное перемирие
Нагнетание обстановки на границе с Арменией и ее дестабилизация не в интересах Баку, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня, заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

Байрамов подчеркнул, что нагнетать напряженность на границе с Арменией и дестабилизировать ее не в интересах Баку.

Швыдкой в свою очередь выразил надежду, что бои на границе двух стран прекратятся.

Обстановка на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась в ночь с 12 на 13 сентября. Армянское Минобороны обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах приграничных городов из артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Позднее премьер-министр Никол Пашинян объявил, что Азербайджан начал наступление по шести-семи направлениям.

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило, что Ереван предпринял «широкомасштабные диверсии» на нескольких направлениях, в частности были заминированы пути снабжения азербайджанской армии. Заявления о вторжении на территорию соседней страны там назвали абсурдными.

Утром 13 сентября стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня. Однако Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в срыве перемирия.

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Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; Азербайджан в нее не входит), там пообещали направить в республику миссию для оценки обстановки. Как пояснил позднее Пашинян, армянская сторона обратилась в ОДКБ на основании ст. 4 этого договора.

Согласно ст. 4 Договора о коллективной безопасности, если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение на все страны — участницы договора.

По данным армянского премьера, потери страны в боях с Азербайджаном составили 105 человек. Баку сообщал, что в результате боевых действий в ночь с 12 на 13 сентября погибли 50 азербайджанских военных.

В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана как напряженную.

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Теги
Елена Чернышова
Армения Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе прекращение огня
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