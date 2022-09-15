В Совбезе Армении заявили о договоренности с Баку о прекращении огня

По словам секретаря Совбеза, это произошло благодаря участию мирового сообщества. Ранее МИД Азербайджана сообщал, что предложил Еревану гуманитарное прекращение огня

Армении удалось достичь с Азербайджаном договоренности о прекращении огня, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения, передает News.am. По его словам, это произошло благодаря участию мирового сообщества.

«Будем надеяться, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня», — сказал он.

Ранее в среду МИД Азербайджана сообщал, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркивал, что нагнетать напряженность на границе с Арменией, а также дестабилизировать обстановку не в интересах Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь, выступая в парламенте страны в среду, заявил, что собирается подписать некий документ, в результате чего «нас будут критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти». Однако, добавил премьер, руководство страны будет благодарно, если в результате Армения получит длительный мир и безопасность.

Это спровоцировало протест в Ереване — люди собрались перед зданием правительства и скандировали «Никол — предатель!», а также «Уходите!».

Позже глава правительства опроверг свои слова. «Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться на манипуляции! Никакой документ не подписан, и не готовится к подписанию», — заявил Пашинян.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября — стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях, впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.

Утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве России договорились о прекращении огня, однако затем обвинили друг друга в срыве перемирия. Обе стороны сообщали о погибших: Армения — о 105, Азербайджан — о 50.