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Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС

Реджеп Тайип Эрдоган и&nbsp;Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: tccb.gov.tr)

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

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Фото:Francisco Seco / AP

Членами ШОС, помимо России, являются Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Пакистан и Китай. Турция не входит в организацию, однако Эрдоган посетил саммит по личному приглашению Путина.

Перед встречей российский президент говорил о неудовлетворенности ходом выполнения «зерновой сделки», заявляя, что лишь около 3% продовольствия попало в беднейшие страны — 60 тыс. т из 2 млн т. Россию «в очередной раз просто <...> грубо кинули, надули», счел он. Путин выразил уверенность в необходимости ограничить направления вывоза зерна и пообещал обсудить эту инициативу с турецким коллегой.

Эрдоган ранее согласился с оценкой Путина, указав, что зерно поступает преимущественно в богатые страны. Президент Турции и сам намеревался обсудить с Путиным ход выполнения сделки по вывозу украинского зерна, затронув также боевые действия на Украине, писала Hurriyet.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

Прошлая встреча Путина и Эрдогана прошла в начале августа в Сочи, президенты общались более четырех часов. Москва и Анкара продолжили обсуждение перехода на национальные валюты в расчетах, лидеры договорились начать оплату поставок российского газа в рублях. Россия поставляет в Турцию 26 млрд куб. м газа ежегодно, уточнил вице-премьер Александр Новак.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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