Yeni Şafak узнала об угрозах ЦРУ турецкому бизнесу из-за России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Pro, 12:28
Глава Премьер-лиги сравнил ситуацию с футболом в Крыму и Косово Спорт, 12:24
«Ведомости» узнали о планах сделать из Дома кино комплекс с апартаментами Город, 12:18
Tecno анонсировал лимитированную версию CAMON 19 Pro Mondrian Edition Пресс-релиз, 12:16
Сон: что о нем известно и как правильно его организовать Социальная экономика, 12:12
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 12:11
CNews узнал об уходе Dell из России с увольнением сотрудников Бизнес, 12:10
Болгария предложила «Газпрому» обсудить поставки газа Политика, 12:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Цена биткоина снизилась в преддверии выступления председателя ФРС Крипто, 11:57
В мэрии рассказали о ходе работ на станции БКЛ «Рижская» Город, 11:54
Прибыль «Тинькофф» — на минимуме за 5 лет. Что это значит для акций банка Pro, 11:51
«Коммерсантъ» узнал о предоплате H&M за флагманский магазин в Москве Бизнес, 11:49
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:48
Экс-игрока сборной России условно пожизненно отстранили за удар судьи Спорт, 11:42
Война санкций ,  
0 

Yeni Şafak узнала об угрозах ЦРУ турецкому бизнесу из-за России

США прилагают усилия, чтобы ограничить деловые контакты России и Турции и не допустить обхода санкций. К этому уже подключилось ЦРУ
Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

ЦРУ открыто угрожает бизнесменам в Турции за продажу недвижимости россиянам, утверждает турецкая проправительственная газета Yeni Şafak.

По данным издания, интерес к подобным сделкам проявлял глава отделения американской спецслужбы в Турции. «Сотрудник ЦРУ задавал бизнесменам из жилищного сектора такие вопросы: «Сколько домов вы продали россиянам? .. В какой валюте вы получали оплату? .. По какому каналу они производили оплату? .. Вы брали деньги из рук или платили через банк? ..», — пишет издание.

Подобные вопросы представитель ЦРУ связывал с контролем за соблюдением антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами.

К контролю также подключается Минфин США. По данным издания, 22 августа заместитель министра Адевале Адейемо направил Союзу промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), крупнейшему в Турции деловому объединению, письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией. Позже американские чиновники провели встречи с участниками TÜSİAD. В организации подтвердили факт получения послания, не уточнив, о чем именно в нем говорилось.

Кроме того, 19 августа состоялись телефонные переговоры Адейемо с турецким замминистра финансов Юнусом Элиташем в Анкаре, при этом также обсуждалась тема возможного использования Россией Турции для обхода санкций. В сообщении, которое по итогам переговоров распространила пресс-служба Минфина США, говорилось, что «была озвучена обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран».

В ответ Элиташ заверил Адейемо, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в Турции. Он отметил, что эта позиция сформирована на фоне «глубоких экономических и политических» связей с Россией и Украиной и усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию вооруженного конфликта.

FT узнала о просьбах к Турции из ЕС объяснить торговлю с Россией
Политика
Фото:Sedat Suna / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
VK, «Яндекс» и «Сбер» поделили активы: что ждать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие акции покупали в последнее время Далио, Сорос и другие миллиардеры
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Инструкции

Согласно данным Министерства торговли Турции, с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный прошлогодний период. За последний месяц в стоимостном выражении он увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021-го до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.

Всплеск товарооборота между двумя странами вызывает озабоченность как в США, так и в странах ЕС, писала газета The Financial Times. «Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — рассказал один из собеседников издания. В ЕС опасаются, что Турция может стать каналом для обхода европейских санкций.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Турция ЦРУ США
Материалы по теме
Турция удвоила импорт российской нефти
Экономика
Турция пообещала США «не допустить» нарушения санкций против России
Политика
Турция сообщила о выходе еще двух кораблей с зерном из портов Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter