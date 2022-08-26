Yeni Şafak узнала об угрозах ЦРУ турецкому бизнесу из-за России

США прилагают усилия, чтобы ограничить деловые контакты России и Турции и не допустить обхода санкций. К этому уже подключилось ЦРУ

Фото: Murad Sezer / Reuters

ЦРУ открыто угрожает бизнесменам в Турции за продажу недвижимости россиянам, утверждает турецкая проправительственная газета Yeni Şafak.

По данным издания, интерес к подобным сделкам проявлял глава отделения американской спецслужбы в Турции. «Сотрудник ЦРУ задавал бизнесменам из жилищного сектора такие вопросы: «Сколько домов вы продали россиянам? .. В какой валюте вы получали оплату? .. По какому каналу они производили оплату? .. Вы брали деньги из рук или платили через банк? ..», — пишет издание.

Подобные вопросы представитель ЦРУ связывал с контролем за соблюдением антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами.

К контролю также подключается Минфин США. По данным издания, 22 августа заместитель министра Адевале Адейемо направил Союзу промышленников и предпринимателей (TÜSİAD), крупнейшему в Турции деловому объединению, письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией. Позже американские чиновники провели встречи с участниками TÜSİAD. В организации подтвердили факт получения послания, не уточнив, о чем именно в нем говорилось.

Кроме того, 19 августа состоялись телефонные переговоры Адейемо с турецким замминистра финансов Юнусом Элиташем в Анкаре, при этом также обсуждалась тема возможного использования Россией Турции для обхода санкций. В сообщении, которое по итогам переговоров распространила пресс-служба Минфина США, говорилось, что «была озвучена обеспокоенность по поводу того, что российские организации и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, которые ввели Соединенные Штаты и еще 30 стран».

В ответ Элиташ заверил Адейемо, что официальная Анкара не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в Турции. Он отметил, что эта позиция сформирована на фоне «глубоких экономических и политических» связей с Россией и Украиной и усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию вооруженного конфликта.

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Согласно данным Министерства торговли Турции, с мая по июль турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный прошлогодний период. За последний месяц в стоимостном выражении он увеличился на 75% в годовом исчислении — с $417 млн в июле 2021-го до $730 млн в июле этого года. Ни с одной другой страной такого всплеска торговли у Турции не было.

Всплеск товарооборота между двумя странами вызывает озабоченность как в США, так и в странах ЕС, писала газета The Financial Times. «Мы следим за этим. Это нехорошо и плохо воспринимается в ЕС. Это раздражитель», — рассказал один из собеседников издания. В ЕС опасаются, что Турция может стать каналом для обхода европейских санкций.