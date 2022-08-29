Торговля России и Турции в июле потеряла $777 млн

Товарооборот Турции и России в июле снизился на 13% к предыдущему месяцу, однако по сравнению с тем же периодом 2021 года торговля двух стран выросла на 78%. В июле Турция стала поставлять в Россию еще больше машин и пластмасс

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В июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился как экспорт Турции в Россию в денежном выражении, так и турецкий импорт из России, показали свежие данные Турецкого института статистики (размещены 29 августа). Однако торговля двух стран по отношению к уровням 2021 года демонстрирует существенный рост.

В июне российско-турецкий товарооборот достиг пика на фоне жестких западных санкций против России. За июнь турецкий экспорт товаров в Россию составил $790 млн (рекорд как минимум с начала 2010 года), импорт в Турцию из России повысился до $5,1 млрд за счет увеличившихся закупок российских углеводородов и роста цен на нефть.

По итогам июля экспорт турецких товаров в Россию снизился до $731 млн, а импорт из России — до $4,37 млрд. Тем не менее по отношению к июлю 2021 года экспорт увеличился на 75% (в том месяце было $417 млн), а импорт — на 78% (было $2,45 млрд).

Россия стала шестым по величине направлением для турецкого товарного экспорта — после Германии, США, Великобритании, Ирака и Италии. В 2021 году Россия занимала лишь 12-ю строчку, уступая также Франции, Испании, Израилю, Египту, Нидерландам и ОАЭ.

Почему растет российско-турецкий оборот

Турция — одна из немногих крупных стран, которая систематически наращивает объемы торговли с Россией в 2022 году. Сама Россия перестала раскрывать данные внешней торговли. «Россия все больше полагается на Турцию в целях ослабления международной изоляции», — написала газета The Wall Street Journal 23 августа.

По оценкам Reuters, Турция, участница НАТО, стремится балансировать между Москвой и Киевом, с одной стороны, критикуя российскую военную операцию и поставляя оружие на Украину (в частности, беспилотники и бронеавтомобили), а с другой — продолжая сотрудничество с Россией в сферах торговли, инвестиций и туризма.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо в июне посещал Турцию, где выразил обеспокоенность тем, что крупные российские предприниматели могут использовать турецкие структуры для противодействия западным санкциям. После этого Адейемо направил письмо в турецкие деловые ассоциации с предостережением о том, что любые местные компании, которые оказывают существенную поддержку подсанкционным российским бизнесам, могут сами быть внесены в американский санкционный список.

Какие категории поставок увеличиваются

В июле Турция увеличила поставки в Россию оборудования и механических устройств (группа 84 внешнеторговой номенклатуры) — до $105,7 млн по сравнению с $101,8 млн в предыдущем месяце и $60,9 млн в июле 2021 года. Среди таких поставок — насосы для жидкостей, оборудование для кондиционирования воздуха, подъемное оборудование, бульдозеры, прессы, стиральные машины и т.д.

Также в июле выросли поставки в Россию турецких пластмасс и изделий из них (поликарбонаты, смолы эпоксидные, плиты, листы и пленка из пластмасс, ванны, души из пластмасс и т.д.) — до $56,2 млн по сравнению с $48 млн в предыдущем месяце и $19 млн в июле прошлого года.

«Сейчас Турция адаптируется к нашему рынку, и ее высокое место в списке торговых партнеров — достаточно естественное сочетание особых отношений и того простого факта, что в последние десятилетия у России под боком возникла промышленная держава, готовая производить огромное количество индустриальной продукции. Представление об отсталой Турции, которая еле выживает и экспортирует только строителей, — это картина мира середины 1980-х годов», — говорил в июле РБК руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Он допустил, что рост экспорта достигнут не только за счет произведенных в Турции товаров: «Турция стала для предпринимателей довольно крупным хабом, через нее идут большие потоки товаров».

Снижение общего объема экспорта в июле к июню в основном обусловлено уменьшением поставок турецких фруктов (абрикосы, черешня, персики и т.д.) — до $91,4 млн по сравнению с $167,6 млн в июне. Тем не менее объем экспорта турецких фруктов увеличился к июлю 2021 года на 62% (год назад было $56,3 млн), следует из данных Турецкого института статистики.

Импорт угля и углеводородов из России в Турцию (группа 27 товарной номенклатуры) в июле составил $3,1 млрд — снижение на 7% по сравнению с июнем ($3,35 млрд), однако рост по сравнению с июлем прошлого года ($1,33 млрд). Турецкий институт не раскрывает объемы импорта конкретно сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа из России. По данным Refinitiv Eikon, на которые недавно сослалось агентство Reuters, Турция стала закупать более 200 тыс. барр. российской нефти в сутки в среднем в 2022 году против 98 тыс. барр. в сутки в 2021-м. Для сравнения: в июле Китай импортировал около 1,7 млн барр. российской нефти в сутки.