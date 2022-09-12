Эрдоган обсудит с Путиным «зерновую сделку» и Украину на саммите ШОС

В Турции назвали темы разговора Путина и Эрдогана на саммите ШОС

Турецкий президент приедет в Самарканд, где будет проходить саммит, по приглашению Путина. В частности, будет обсуждаться вывоз зерна и то, что подавляющая его часть, по словам Путина, идет в богатые страны

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерен поднять вопрос выполнения «зерновой сделки», проведения операции на Украине и ситуации в Сирии, передает Hurriyet.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15 и 16 сентября. Эрдоган посетит мероприятие по приглашению Путина (Турция не является членом организации).

По данным турецкой газеты, основной темой переговоров двух президентов в Самарканде станет работа «зерновой сделки», в рамках которой из трех украинских портов вывозится скопившееся там зерно.

На прошлой неделе Путин заявил, что большая часть судов с зерном, которые прошли по согласованному коридору, были направлены в страны Евросоюза и лишь 3% от вывезенного продовольствия попало в беднейшие страны через программу ООН. «При таком подходе масштаб продовольственных проблем в мире будет только нарастать. <...> Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту с президентом Турции [Реджепом Эрдоганом]», — подчеркнул он.

Эрдоган позже согласился со словами российского коллеги о том, что зерно вместо бедных идет в богатые страны.

Кроме того, турецкий президент планирует обсудить с российским операцию на Украине. Как пишет газета, Эрдоган передаст Путину, что Турция будет продолжать делать все возможное для прекращения огня, действуя как посредник.

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Кроме того, Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Сирии.

В конце августа агентство Tasnim сообщило, что Эрдоган и президент Сирии Башар Асад могут встретиться на полях саммита ШОС. По его данным, этому будут предшествовать переговоры турецкой делегации с сирийскими представителями, и если они пройдут успешно, возможна встреча президентов.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг сообщения о возможной встрече Эрдогана и Асада.