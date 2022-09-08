Эрдоган согласился с Путиным, что поставки зерна идут богатым странам

Поставки зерна с Украины в рамках сделки в основном идут в богатые страны, а не бедные, заявил Эрдоган. Накануне Путин заявил, что Россию «грубо кинули» и зерно с Украины получает Европа

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словам российского коллеги Владимира Путина о том, что зерно из украинских портов идет не в беднейшие страны, а в Европу. Его слова приводит TRT Haber.

«На данный момент при отгрузке зерна нет партии зерна из России. В одном господин Путин прав: в том, что зерно, к сожалению, идет в богатые страны. Не в бедные страны», — сказал Эрдоган.

Турция хочет, чтобы поставки зерна начались и из России и чтобы оно доставлялось в бедные страны, отметил турецкий лидер. По его словам, он обсудит этот вопрос с российским коллегой в Самарканде, где 15 и 16 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что Россию «в очередной раз просто <...> грубо кинули, надули». «И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения их интересов», — сказал он.

«Зерновая сделка» была заключена Россией и Украиной отдельно друг от друга с Турцией и ООН в конце июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю из подконтрольных Киеву портов, представители ООН, Турции и Украины договорились контролировать погрузку, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. Первое судно покинуло одесский порт 1 августа. В ООН при этом обязались способствовать снятию ограничений с российского продовольствия.

По словам Путина, по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего два судна из 87, на которых было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т. «Это всего три процента, которые направлены в развивающиеся страны. <...> В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать», — считает глава государства.