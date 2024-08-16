Минобороны сообщило о контроле над Сергеевкой в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Сергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
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