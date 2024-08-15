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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти призвали жителей Красноармейска эвакуироваться

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военной администрации Красноармейска заявил, что российская армия подошла близко к городу, и призвал жителей эвакуироваться. Минобороны России отчитывалось о наращивании темпов наступления на донецком направлении
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жителям Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР необходимо эвакуироваться, сообщил в телеграм-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, российские войска подошли «почти вплотную» к Покровску, поэтому гражданским, в особенности семьям с детьми и пожилым людям, нужно «не медлить и эвакуироваться».

Красноармейск расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. По состоянию на 2022 год численность его населения составляла 60,1 тыс. человек.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признавали ухудшение ситуации в Донбассе после начала операции в Курской области. По словам спикера 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Секача, сократились поставки боеприпасов и усилилось давление со стороны российской армии.

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Фото:Яндекс.Карты
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на этот регион усиление позиций на переговорах.

В последние дни Минобороны России отчитывалось об установлении контроля над рядом населенных пунктов в ДНР, в частности над Ивановкой, Лисичным и Тимофеевкой. По данным ведомства, российские военнослужащие наращивают темпы наступления на донецком направлении.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ДНР Военная операция на Украине эвакуация
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