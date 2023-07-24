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«Нафтогаз» перестал быть поставщиком «последней надежды»

«Нафтогаз Украины» объявил о прекращении поставок «последней надежды» с 23 июля
«Нафтогаз Украины» исполнял роль гаранта, поставляющего газ потребителям, оказавшимся без топлива, пока они ведут поиск другого поставщика. В компании заявили, что с 23 июля она перестает быть поставщиком «последней надежды»
Фото: Максим Никитин / ТАСС
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Компания «Нафтогаз Украины», которая последние три года исполняла функции гарантированного поставщика газа для потребителей в случае банкротства, отмены или приостановки лицензии другого поставщика, объявила о прекращении с 23 июля так называемых поставок «последней надежды».

«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года у ООО «ГК «Нафтогаз Украины» будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставками «последней надежды» необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки», — говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза».

В компании подчеркнули, что за время пребывания на рынке в таком качестве «Нафтогаз» обеспечивал газом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, в том числе предприятия тепловой генерации.

По закону «Нафтогаз» исполнял роль гаранта, поставляющего газ потребителям, которые оказались без топлива, на протяжении 60 дней, пока они не найдут другого поставщика.

В пресс-службе «Нафтогаза» также отметили, что компания останется надежным поставщиком газа по всем своим договорам как обычный поставщик. Неделей ранее глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что компания не планирует менять цены на газ в этом отопительном сезоне.

«Нафтогаз» — крупнейшая на Украине госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Помимо поставок газа потребителям компания отвечает за транзит топлива по территории Украины. В 2019 году «Нафтогаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу начиная с 1 января 2020 года. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующих года.

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«Нафтогаз» перестал быть поставщиком «последней надежды»
«Нафтогаз» перестал быть поставщиком «последней надежды»

После начала российской спецоперации на Украине прокачка через территорию страны упала, однако продолжается по сей день. По состоянию на 24 июля «Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 40,2 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после диверсий на «Северных потоках».

В начале июля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции в отношении «Нафтогаза», если продолжатся попытки провести суды по поводу транзита российского газа в Европу. Он обвинил «Нафтогаз» в нарушении контрактных обязательств перед «Газпромом» под «надуманными предлогами». Компания отказывается принимать российский газ в «Сохрановке», но в то же время требует оплаты его транзита, пояснил Миллер.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Россией. Тогда уже любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны», — заявил глава «Газпрома».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
потребление газа Украина Нафтогаз Украины
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