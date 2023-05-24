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Киев заявил о невозможности отказаться от транзита нефти и газа из России

WP: Украина лоббирует сохранение транзита энергоресурсов из России
Украина лоббирует сохранение транзита энергоресурсов из России через свою территорию, чтобы не утратить доход и обслуживать зависящие от российских энергоресурсов европейские страны, пишет Washington Post
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина лоббирует сохранение транзита газа и нефти из России через свою территорию, чтобы не утратить доход и обслуживать зависящие от российских энергоресурсов европейские страны, пишет The Washington Post.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов признал, что Киев до сих ведет дела с Москвой. «Это для меня, как гражданина Украины, невозможно — это моя первая реакция», — сказал он. Несмотря на это, «Нафтогаз» настаивает на том, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы. Киев нуждается в доходе от транзита и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от нефти и газа из России. По словам главы «Нафтогаза», украинская сторона должна выполнить свои договорные обязательства, решение о прекращении поставок он оставил за странами — получателями российских энергоносителей, в том числе Венгрией.

Транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Весной 2022 года «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР. Газ поступает через газоизмерительную станцию «Суджа».

«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце прошлого сентября.

Согласно слитым секретным документам разведки США, президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность взрыва нефтепровода «Дружба» в начале этого года. Однако американские чиновники усомнились в серьезности угрозы, связав ее с разочарованием в действиях Будапешта, говорилось в одном из них, отмечает издание.

Нефтепровод «Дружба» проложен из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая протянулась по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, а вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, однако поставок по «Дружбе» оно не коснулось. Исключение для некоторых стран действует два года.

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В середине мая ЕС предлагал перекрыть поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы» для всех стран, отменив таким образом исключение для Германии и Польши (те уже сами перестали закупать ее у Москвы). Исключения, позволяющие Чехии, Словакии и Венгрии получать российскую нефть по южной ветке, останутся в силе.

В то же время издание Politico писало, что в новый пакет санкций против России не войдет запрет на поставки газа в Европу по трубопроводам из-за возражений стран, зависимых от российского газа.

Киев заявил о невозможности отказаться от транзита нефти и газа из России
Киев заявил о невозможности отказаться от транзита нефти и газа из России

Авторы
Теги
Елена Чернышова
транзит нефть и газ Украина Россия
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