Страны Балтии и Польша обсудят закрытие границ с Белоруссией

28 августа в Варшаве запланирована встреча, на которой страны намерены «расставить окончательные акценты на том, как должна выглядеть вся «синхронность» в решении вопроса с границами, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страны Балтии и Польша обсудят полное закрытие границ с Белоруссией 28 августа на встрече в Варшаве, ее слова приводит портал Delfi.

«Очень важно, если такое решение будет, чтобы это было решение не одного государства, а всего региона. Хочу заверить, что на техническом уровне мы это рассматриваем, на 28 августа в Варшаве запланирована встреча, в которой примут участие министры стран Балтии и Польши, и мы расставим окончательные акценты на том, как должна выглядеть вся «синхронность», — сказала она.

Правительство уже приняло решение временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на литовско-белорусской границе Шумскасе (в Белоруссии — Лоша) и Твярячюс (Видзы). В Государственном пограничном комитете Белоруссии в ответ обвинили Вильнюс в том, что тот «целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям».

В августе правительство Латвии объявило, что усилит контроль за границей из-за роста количества попыток ее незаконного пересечения со стороны Белоруссии. Для помощи пограничникам привлекут военных и полицию.

Позднее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на польско-белорусской границе появится оперативная военная группа, цель которой — обучение, оборона, «сдерживание агрессора». «Нет никаких сомнений в том, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем, а нападения на польскую границу направлены на дестабилизацию нашей страны», — сказал Блащак. Помимо того, с целью укрепления границы формируется группировка численностью до 4 тыс. польских солдат.

Варшава также собирается заслонить Брестский коридор (участок земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии между реками Нарев и Западный Буг) американскими вертолетами Apache и танками Abrams.

В июле командование польской армии в ответ на передислокацию бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию объявило о переброске солдат и военной техники в Подляшье на польско-белорусской границе. Позднее премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о перемещении более ста бойцов ЧВК в сторону Сувалкского коридора (это небольшой отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией) под Гродно. Он назвал это «шагом к дальнейшему гибридному нападению» на страну.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на слова польского премьера заявил, что Польша «взбесилась» и что «никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда [под Гродно] не перемещались». «А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — утверждал он.

Президент России Владимир Путин в июле утверждал, что польское руководство, вероятно, рассчитывает «под натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы потом «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». «Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», — говорил он. Путин пригрозил, что «развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию» против России, на что Москва ответит «всеми имеющимися <...> средствами».