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Путин пообещал ответ «всеми средствами» на агрессию против Белоруссии

Путин: агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Польша хотела бы заполучить часть территории Белоруссии, но республика является частью Союзного государства, поэтому агрессия против нее будет означать агрессию против России, объяснил президент
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия ответит на агрессию против Белоруссии любыми доступными средствами, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Глава государства допустил, что Польша претендует на западноукраинские земли и часть территории Белоруссии. По его словам, в Киеве готовы «открыть ворота» западным «хозяевам» и это их право, но Белоруссия — часть Союзного государства. «Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — заверил Путин.

Белорусские власти неоднократно заявляли об угрозах для республики. В Минске подчеркивали, что готовы отразить агрессию, а президент Александр Лукашенко в июне сказал, что если в случае такой агрессии придется применить ядерное оружие, то он сделает это без колебаний. 

В марте Путин объявил о планах разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. Москва не будет отдавать Минску ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны, уточнил президент.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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