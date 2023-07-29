Моравецкий сообщил о переброске более 100 вагнеровцев к границе Польши

Премьер назвал это «шагом к дальнейшему гибридному нападению» на страну. Путин заявлял, что Польша сама надеется «под натовским зонтиком» вмешаться в конфликт, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее» от Украины и Белоруссии

Матеуш Моравецкий (Фото: Adam Warżawa / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Белорусссии переместились в сторону сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит RMF24.

Сувалкский коридор — небольшой отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией.

«По нашей информации, более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону сувалкского коридора под Гродно в Белоруссии», — сказал Моравецкий на пресс-конференции в Гливице. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — считает он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы перебрались в Белоруссию после попытки мятежа в России в конце июня. Они разместились в лагере в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи. Там же Пригожин зарегистрировал компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

В июле командование польской армии в ответ на передислокацию бойцов ЧВК объявило о переброске солдат и военной техники в Подляшье на польско-белорусской границе. Позднее министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что в Августове (на северо-востоке Польши, в сувалкском коридоре) будет сформирован саперный батальон.

Неделю назад Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые «просятся на Запад». «Просятся на Запад: разрешите нам! Я говорю: вам зачем на Запад, туда? Ну и втихую [говорят] — мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Они воевали под Артемовском и знают, откуда шла военная техника, и у них вот это внутри сидит: Жешув — это беда», — рассказал он Путину. По словам белорусского президента, ему не хотелось бы туда их передислоцировать, «потому что у них настроения плохие».

Лукашенко также сказал, что специально привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. «Мы видим, готовится почва. Допустим, одна из бригад место своёе нашла в 40 км от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 км. Карту я покажу, мы это все видим. И чуть больше 100 км от Гродно — вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли», — сообщил он.

Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности на прошлой неделе утверждал, что руководство Польши, вероятно, надеется «под натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы потом «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». Кроме того, «хорошо известно», что поляки «мечтают» и о белорусских землях, заявлял он. Президент пригрозил, что «развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию» против России, на что Москва ответит «всеми имеющимися <...> средствами».