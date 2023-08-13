Польша решила заслонить Брестские ворота вертолетами и танками США

Вертолеты Apache и танки Abrams станут «непреодолимой преградой» в Брестском коридоре — на участке земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак

Вертолет Apache (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Польша собирается выставить заслон из американских вертолетов Apache и танков Abrams для защиты Брестского коридора, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP Info.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — заявил он.

Танки вместе с вертолетами станут «непреодолимой преградой», отметил Блащак.

Брестские ворота — участок земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии, между реками Нарев и Западный Буг. Министр обороны определяет этот участок, как «равнину между Брестом и рекой Вислой».

В июле польский президент Анджей Дуда по итогам саммита НАТО в Литве заявлял о готовности альянса перебросить в республику около 100 тыс. военнослужащих в случае нападения на Брестские ворота. По его слова, после решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие этот коридор будет находиться «под особым наблюдением и контролем» блока.

В июле командование польской армии в ответ на передислокацию бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию объявило о переброске солдат и военной техники в Подляшье на польско-белорусской границе. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявлял, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые «просятся на Запад», и что ему не хотелось бы туда их передислоцировать, «потому что у них настроения плохие».

Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о переброске более ста бойцов ЧВК в сторону Сувалкского коридора (это небольшой отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией) под Гродно. Он назвал это «шагом к дальнейшему гибридному нападению» на страну.

Лукашенко ответил на слова Моравецкого: «Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж сто человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно».

В августе польское Минобороны решило перебросить к границе еще 1тыс. солдат в дополнение к 2 тыс., которые уже там находятся.

Путин, в свою очередь, утверждал, что Варшава сама надеется «под натовским зонтиком» вмешаться в конфликт, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее» от Украины и Белоруссии.