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Лукашенко поручил премьеру наладить контакты с Польшей

Президент Белоруссии Лукашенко поручил премьеру наладить контакты с Польшей
Лукашенко поручил правительству и МИД Белоруссии предложить соседним странам ЕС план добрососедства и мира, а премьер-министру — связаться с властями Польши, чтобы не терять отношения с высокотехнологичным Западом

Белоруссии нельзя терять отношения с высокотехнологичным Западом — странами ЕС, включая Польшу. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он поручил правительству и МИД Белоруссии предложить соседним странам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира, с учетом интересов Минска.

«И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — подчеркнул Лукашенко.

Он усомнился, что Варшава пойдет навстречу Минску до парламентских выборов 15 октября, поскольку им необходимо «нагнетать обстановку», чтобы оправдать вооружение и перевооружение страны.

При этом Польшу подталкивают к «нагнетанию ситуации» США, уверен белорусский лидер. «Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки — люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Минск ни с кем не собирается воевать.

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В начале июля Польша начала укреплять свои рубежи на границе с Белоруссией на фоне перемещения в соседнюю страну бойцов ЧВК «Вагнер». Так Варшава заметила переброску вагнеровцев в сторону Сувалкского коридора — части польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий счел это шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию. Минобороны Польши 1 августа сообщило о нарушении границы двумя вертолетами Белоруссии, а через четыре дня глава польского МВД Павел Яблонский заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на польскую территорию. Польша объявила о наращивании контингента военных на границе.

Белоруссия призывала Польшу не нагнетать обстановку. Лукашенко объяснил, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии на защиту Белоруссии встанут и регулярная армия, и силы ЧВК «Вагнер».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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