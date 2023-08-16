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В Минске обвинили Литву в создании искусственных барьеров на границе

Погранкомитет Белоруссии: Литва создает искусственные барьеры на границе в угоду амбициям
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Литва по надуманным причинам закрывает два погранпункта на границе с Белоруссией, заявили в пограничном комитете Белоруссии.

«Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям», — говорится в сообщении погранкомитета.

Ведомство обвинило Литву в препятствовании перемещению грузов между странами. «Литовские власти используют любой предлог, чтобы <...> уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», — подчеркнула пресс-служба пограничного комитета.

 С 15 апреля 2022 года по 31 декабря 2023-го действует безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии, с 1 июля 2022 года  белорусские власти ввели безвиз и для граждан Польши.

Речь идет о решении правительства Литвы закрыть два автодорожных погранпункта на востоке — в Шумскасе (в Белоруссии — Лоша) и Твярячюс (Видзы) с 18 августа. Замминистра внутренних дел страны Арнольд Абрамавичюс предупреждал об этом 4 августа.

Литва решила закрыть пункты из-за ситуации на границе Польши и Белоруссии. Обстановка обострилась в конце июля. Варшава заметила переброску более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в сторону сувалкского коридора — небольшого отрезка польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией.

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Президент Александр Лукашенко отвергал эту информацию, заявив, что «никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещалось». Он добавил, что если и перемещались, то «только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно».

14 августа в Минобороны Белоруссии сообщали, что десантники прошли военную подготовку с участием «вагнеровцев» под Брестом. Город находится непосредственно на границе с Польшей, проходящей по реке Буг.

Теги
Литва Белоруссия пограничники ЧВК Вагнер
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