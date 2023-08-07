Минобороны: российские войска продвинулись в Харьковской области на 3 км

Минобороны отчиталось об успехах наступления в Харьковской области

Российские подразделения улучшили свое положение на купянском направлении, отразив при этом все атаки ВСУ, заявили в Минобороны. Продвижение вперед составило 3 км

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска продолжают наступление на купянском направлении в Харьковской области, сообщило Минобороны. По данным ведомства, за последние трое суток продвижение на этом направлении составило 11 км по фронту и более 3 км вглубину обороны противника.

«Улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», — отчитались в Минобороны.

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в районе Ольшаны удалось занять семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов и разгромить до роты пехоты ВСУ.

Одновременно российские войска отразили 12 контратак сил Украины, в том числе 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах Купянска, Котляровки и Берестового (Харьковская область). Уничтожен в том числе БТР британского производства «Спартан».

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дорошовка.

На минувшей неделе российские подразделения на купянском направлении заняли населенный пункт Новоселовское, бои за который шли последние несколько месяцев.