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Медведев предупредил о катастрофическом сценарии конфликта на Украине

По его словам, накачивание Украины оружием создает риски открытого столкновения с НАТО, которое может перерасти в ядерную войну

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предостерег страны Запада от дальнейших поставок оружия Украине. По его словам, это может привести к катастрофическим последствиям.

Медведев обратил внимание на то, что страны Запада «пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. «Даже [бывший президент США] Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло [действующему президенту] Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы», — написал Медведев.

Однако, как считает экс-президент России, есть очевидные всем разумным людям вещи. «Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности». У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну».

Пентагон назвал ядерный арсенал России проблемой для США
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Ллойд Остин

Медведев предложил Западу не врать себе и другим. «Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии».

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает недопустимой ядерную войну. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в соответствии с российской военной доктриной применить ядерное оружие Москва может применить лишь в качестве ответной меры.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российский ядерный арсенал представляет «значительные проблемы» для Соединенных Штатов. «Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе. <...> Ядерный потенциал России также создает значительные проблемы сейчас и будет создавать в будущем», — сказал глава Пентагона.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Дмитрий Медведев ядерная война
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