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Посольство России обвинило США в создании угрозы конфликта ядерных держав

Шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте происходящего на Украине могут спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, говорится в опубликованном в Telegram заявлении российского посольства в Вашингтоне.

«Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков. Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — заявили в дипмиссии.

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Так дипломаты отреагировали на заявления представителей американской администрации о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

«Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя в качестве ядерного государства обязательства и прилагает все усилия для снижения ядерных рисков», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты назвали обвинения Вашингтона странными, так как их выдвигает «страна, в 1945 году подвергшая атомной бомбардировке мирное население Хиросимы и Нагасаки».

«Предлагаем Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи взгляды на мироустройство не совпадают с американскими», — заключили в российском представительстве.

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Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в рамках брифинга назвал военную активность России около Запорожской АЭС «вершиной безответственности» и призвал прекратить боевые действия в этом районе, а также вернуть контроль над станцией Украине.

«Это не то, чего мы ожидаем от страны, претендующей на роль ответственной ядерной державы. Мы считаем, что боевые действия там опасны, это безответственно», — сказал он.

США уже призывали Россию передать контроль над АЭС Украине, а также создать около нее демилитаризованную зону. Сейчас территория Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанции в Европе — контролируется российскими военными, но самой станцией управляют украинские операторы.

Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах АЭС, однако в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) считают, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями нет. В российском представительстве при ООН настаивают, что вывод войск с территории Запорожской АЭС сделает ее уязвимой для атак и приведет к «чудовищным провокациям» со стороны Киева.

Теги
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