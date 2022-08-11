Дипломат заявил о возможности НАТО оправдать применение ядерного оружия

От стран НАТО в будущем можно ожидать оправдания любого применения ядерного оружия, считает заместитель руководителя российской делегации на Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов. Его слова приводятся на сайте постоянного представительства

России при ООН.

«Для такого вывода, кстати, есть все основания. В доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников», — указал Белоусов.

Таким образом, Соединенные Штаты «зарезервировали возможность» использовать ядерное оружие «в любой момент, по любому поводу и против любого государства» под этим предлогом, отметил дипломат.

«А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учетом того, что США остаются единственным государством, применившим на практике свой ядерный арсенал», — добавил он.

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