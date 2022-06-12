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Володин предупредил о ядерном конфликте после слов экс-министра Польши

Володин: заявления о передаче Киеву ядерного оружия могут спровоцировать конфликт в Европе
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее предложил «подарить» Киеву ядерное оружие, поскольку, по его словам, Россия нарушила положения Будапештского меморандума. Володин в ответ предупредил о риске ядерной войны в Европе
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

Заявление экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право «подарить» Украине ядерное оружие, может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы. Об этом в своем Telegram заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — написал Володин.

По словам спикера, польскому экс-министру необходимо «пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром». Володин отметил, что именно из-за таких, как Сикорский, сохраняется необходимость в «освобождении и демилитаризации» Украины.

Экс-глава МИД Польши заявил о праве Запада дать Украине ядерное оружие
Политика
Радослав Сикорский

Сикорский заявил, что Россия нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому страны Запада имеют право «подарить» Украине ядерное оружие. «Так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал политик.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.

19 февраля, за неделю до начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, утверждал он.

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Президент России Владимир Путин в ответ сказал, что Москва понимает, что эти слова были адресованы ей, и что она «услышала» позицию Украины. Через несколько дней после слов Путина Москва начала спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины.

27 февраля российский лидер приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, отметив, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России. Спустя сутки министр обороны Сергей Шойгу доложил, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над Россией нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <...> Еще раз: если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Военная операция на Украине ядерное оружие конфликт Европа Вячеслав Володин
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