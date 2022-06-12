Володин предупредил о ядерном конфликте после слов экс-министра Польши
Заявление экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право «подарить» Украине ядерное оружие, может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы. Об этом в своем Telegram заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — написал Володин.
По словам спикера, польскому экс-министру необходимо «пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром». Володин отметил, что именно из-за таких, как Сикорский, сохраняется необходимость в «освобождении и демилитаризации» Украины.
Сикорский заявил, что Россия нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому страны Запада имеют право «подарить» Украине ядерное оружие. «Так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал политик.
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.
19 февраля, за неделю до начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, утверждал он.
Президент России Владимир Путин в ответ сказал, что Москва понимает, что эти слова были адресованы ей, и что она «услышала» позицию Украины. Через несколько дней после слов Путина Москва начала спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины.
27 февраля российский лидер приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, отметив, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в отношении России. Спустя сутки министр обороны Сергей Шойгу доложил, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над Россией нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <...> Еще раз: если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.