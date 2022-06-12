Володин предупредил о ядерном конфликте после слов экс-министра Польши

Володин: заявления о передаче Киеву ядерного оружия могут спровоцировать конфликт в Европе

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее предложил «подарить» Киеву ядерное оружие, поскольку, по его словам, Россия нарушила положения Будапештского меморандума. Володин в ответ предупредил о риске ядерной войны в Европе

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума РФ)

Заявление экс-главы МИД Польши, а ныне депутата Европарламента Радослава Сикорского о том, что Запад имеет право «подарить» Украине ядерное оружие, может спровоцировать ядерный конфликт в центре Европы. Об этом в своем Telegram заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы», — написал Володин.

По словам спикера, польскому экс-министру необходимо «пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром». Володин отметил, что именно из-за таких, как Сикорский, сохраняется необходимость в «освобождении и демилитаризации» Украины.

Сикорский заявил, что Россия нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому страны Запада имеют право «подарить» Украине ядерное оружие. «Так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость», — сказал политик.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии безопасности для Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Страны-подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз ее территориальной целостности.

19 февраля, за неделю до начала российской спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, утверждал он.

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