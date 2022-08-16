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Шольц назвал «сигналы» энергокризиса в Европе, появившиеся в 2021 году

Канцлер Шольц: «сигналы» о скором энергокризисе в Германии были еще в 2021 году
Берлин счел в 2021 году за «очень серьезный сигнал» неполное заполнение российскими компаниями хранилищ газа в Европе. После этого началась разработка плана на случай перебоев с поставками топлива, сказал Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре (Фото: NTB / Reuters)

Газовые хранилища в Германии, которые принадлежали российским компаниям, не были заполнены в прошлом году, из-за чего официальному Берлину стали очевидны наличие проблем и риск скорого кризиса. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, трансляция велась на YouTube.

«Мы даже столкнулись с тем, что вместо того, чтобы использовать существующие трубопроводы, например Ямал — Европа, для импорта газа в Польшу через Белоруссию, газ брали из газохранилищ. И я воспринял это как очень серьезный сигнал», — сообщил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Ответственным ведомствам было поручено сформировать план действий, если ФРГ не получит достаточно количества газа, продолжил канцлер. Он отметил, что распорядился об этом еще в декабре прошлого года, вскоре после избрания канцлером Германии. Эти «сигналы» стали причиной инвестиций в связанную с СПГ инфраструктуру еще до конца февраля, подчеркнул он.

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Фото:Reuters

Германия в начале года взяла курс на снижение зависимости от газа из России, власти планировали построить два первых СПГ-терминала. Вице-канцлер Роберт Хабек называл строительство таких терминалов главной целью официального Берлина, в связи с чем необходимы новые контракты с США, Канадой, Норвегией и Катаром. С последней страной Хабек в марте договорился о поставках сжиженного природного газа, однако топливо так и не поступило в ФРГ к середине августа. В Дохе не сделали Берлину «хорошего предложения», пояснял вице-канцлер.

По мнению Шольца, проблемы с энергетической безопасностью в Германии растянутся на несколько лет, однако власти предпринимают усилия для решения этой проблемы. «Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах для хранения газа. И мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — подчеркнул глава немецкого правительства.

Россия при этом стала ненадежным поставщиком газа, считает Шольц, объяснения причин сокращения объемов поставляемого в Германию газа для Берлина неубедительны. К концу июля экспорт российского газа по «Северному потоку» сократился до 20% об номинальной мощности газопровода (до 35 млн куб. м в сутки). Немецкие власти не исключают, что Россия полностью прекратить поставлять газ, писала Financial Times.

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В Кремле настаивают, что строго выполняют свои обязательства по поставкам газа в ФРГ. «Россия весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика», — заверил в июне представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Олаф Шольц Германия энергокризис поставки газа
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