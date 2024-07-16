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Военная операция на Украине ,  
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Экс-чиновник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине

Экс-чиновник Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине
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Военная операция на Украине
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Выборы президента США
Экс-посол США в Германии и бывший и.о. директора разведки Ричард Гренелл также считает, что Украину не следует в ближайшее время принимать в НАТО. Ему прочат высокий пост в случае переизбрания Трампа, в том числе госсекретаря
Ричард Гренелл
Ричард Гренелл (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Ричард Гренелл, который был послом США в Германии и и.о. директора Национальной разведки в годы президентства Дональда Трампа, предложил создать автономные зоны на территории Украины в рамках мирного соглашения, сообщает Bloomberg.

«Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали», — сказал он Bloomberg News в кулуарах Национального съезда Республиканской партии в Милуоки, не уточнив деталей.

Гренелл также считает, что Украину не следует в ближайшее время принимать в НАТО. «Мы не должны принимать в клуб новых людей, если нынешние члены клуба не платят свою справедливую долю», — пояснил он. Трамп в феврале на митинге в Южной Каролине заявлял, что на посту президента предупреждал союзников по НАТО: если те не увеличат военные расходы, он позволит России «делать все, что она захочет» с теми, кто не выполняет свои финансовые обязательства перед альянсом. По словам Трампа, после этого в альянс «потекли сотни миллиардов долларов».

Экс-чиновник отметил, что Трамп «явно больше заботится о НАТО, чем любой другой президент, потому что именно он пытается дать ему больше денег». Он также отверг утверждения о том, что союзники США опасаются переизбрания Трампа. По словам Гренелла, во время его поездок и встреч с лидерами те в частных беседах говорили иначе. «Мне очень приятно, что у нас есть мир, который не только не боится Трампа, но и хотел бы его возвращения. Лидеры НАТО хотели бы его возращения», — утверждает он.

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Как отмечает Bloomberg, Гренеллу прочат высокий пост в случае переизбрания Трампа, включая пост госсекретаря, а его взгляды дают представление о подходе, который может использовать экс-президент. Такой подход, вероятно, одобрит и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты, указывает также агентство. Вэнс выступал против американской военной помощи Украине и предлагал начать переговоры с Россией.

В июне советники бывшего американского лидера Кит Келлог и Фред Флейц представили ему план прекращения конфликта на Украине: в случае переизбрания Трампа они предложили лишить Киев военной помощи Вашингтона, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой. «Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — заявили в ответ в Кремле.

Издание Politico писало о планах экс-президента США провести переговоры с Владимиром Путиным «о том, какую часть украинской территории может сохранить Россия». Кремль опроверг обсуждение условий мира с Трампом.

В прошлом месяце Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, включая вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что «настоящая победа» для Украины — это сохранение своих территорий в границах 1991 года и вступление в НАТО и ЕС.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Украина
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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