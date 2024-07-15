Чем известен кандидат Трампа в вице-президенты и что он думает про Россию

15 июля Дональд Трамп сообщил, что выбрал своим вице-президентом сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Политик призывал к прекращению помощи Киеву и переговорам с Россией

Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Gaelen Morse / Reuters)

Как Вэнс пришел в политику

Вэнс родился в городе Мидлтаун, штат Огайо 2 августа 1984 года, но большую часть детства провел в Джексоне (штат Кентукки). Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась его бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про свою бабушку, что она «любила Господа», «любила слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллибили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.

После окончания старшей школы Вэнс поступил на службу в Морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом при отделе по связям с общественностью. Его служба пришлась как раз на годы Иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Вэнс устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

Книга Вэнса «Элегия Хиллибили» вышла незадолго до президентских выборов 2016 года, но несмотря на то, что Трамп пользовался поддержкой среди рабочего класса, писатель тогда критиковал республиканца. Он называл Трампа «культурным героином» и «американским Гитлером», а также утверждал, что некоторые избиратели проголосовали за политика «по расистским мотивам».

Однако впоследствии венчурный капиталист изменил свои взгляды. Во многом на это повлияла кампания демократов против назначения Трампом судьи Бретта Кавано в Верховный суд США — на судью работала жена Вэнса, Уша Чилукури, пишет New York Times. В 2022 году именитый писатель решил попробовать себя в политике и сумел избраться сенатором от штата Огайо, снискав благословение Трампа.

Что известно о политических взглядах Вэнса

Еще в ходе выборов в конгресс Вэнс публично извинился перед Трампа за то, что в прошлом его критиковал, а также выражал довольно жесткие взгляды по вопросам миграции и абортам. При этом политик является представителем «новых правых» — популистского течения, которое отрицает некоторые традиционные для республиканцев ценности, пишет USA Today. Так, Вэнс поддерживает торговые тарифы и выступает против вмешательства США в иностранные конфликты, в том числе на Украине.

Сенатор неоднократно выступал против оказания военной помощи Украина. «Я, конечно, восхищаюсь украинцами, которые воюют против России, но я не думаю, что в интересах Америки продолжать финансировать фактически нескончаемую войну в Украине», — сказал он во время выступления в институте Куинси в мае.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, политик также довольно сенсационно отказался назвать президента России Владимира Путина «экзистенциальной угрозой Европе». Вэнс также заявил, что европейские страны должны самостоятельно заняться собственной защитой, а излишние полагание на США привело к «атрофии» их обороны. «Тот факт, что он [Путин] плохой парень, не означает, что мы не можем заниматься элементарной дипломатией и расставлять приоритеты в интересах Америки», — подчеркнул он.

Он также заявлял, что будь бы он на месте бывшего вице-президента США Майка Пенса 6 января 2021 года, то не стал бы утверждать итоги президентских выборов. «Если бы я был вице-президентом, я бы сказал таким штатам, как Пенсильвания, Джорджия и многим другим, что нам нужно иметь несколько списков выборщиков, и я думаю, что Конгрессу США следовало бы бороться за это с самого начала», — заявил он в интервью ABC в феврале.

На протяжении предвыборной кампании Вэнс стал одним из главных доверенных лиц Трампа, часто сопровождал его на встречах со сторонниками и донорами, а также заручился поддержкой старшего сына экс-президента, Дональда Трампа-младшего. Несмотря на свой возраст (39 лет) и скромный политический опыт, он вскоре стал одним из главных претендентов на роль вице-президента в команде Трампа. В случае победы республиканца он может стать одним из самых молодых вице-президентов в истории США.

Выбор экс-президента приобретает особое значение в свете недавнего покушения: если Трамп будет избран президентом, но с ним что-то произойдет после вступления в должность, то именно «второму номеру» предстоит перенять бразды правления в США.