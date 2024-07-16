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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что пережитое покушение оказало на него влияние

Сюжет
Выборы президента США
Трамп рассказал, что с его ухом «все в порядке», однако пережитое покушение оказало на него влияние. На предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля республиканец получил пулевое ранение
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп признался в интервью ABC News, что пережитое 13 июля покушение в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании оказало на него влияние.

Трампа спросили о том, что стрелок чуть не попал ему в голову, на что он ответил: «Мне не нравится думать об этом, но да, я считаю, это оказало влияние».

Пуля попала в правое ухо политика, после чего охранники вывели его со сцены. По словам Трампа, сейчас он в порядке. Республиканец выразил надежду на то, что в ближайшее время врачи снимут бинты. 16 июля на съезде партии в Милуоки он появился с забинтованным ухом.

Стрельбу на предвыборном митинге открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он находился примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Погиб один зритель, еще двое получили ранения. Нападавшего ликвидировали, его мотивы продолжают выяснять.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

Нынешний президент США Джо Байден и ряд мировых лидеров осудили произошедшее. Демократ пообещал усилить охрану Трампа и провести тщательное расследование покушения. Республиканец поблагодарил за поддержку американцев и пообещал «остаться стойким и непокорным».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканская партия выдвинула Трампа в качестве кандидата на этот пост. Ожидается, что его основным соперником станет Байден. Имя кандидата от Демократической партии станет известно после ее съезда в августе.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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