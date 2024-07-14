Байден призвал к тщательному расследованию покушения на Трампа

Байден заявил, что покушение на Трампа «противоположно всему», что отстаивает американский народ. Он пообещал провести тщательное расследование и обеспечить безопасность Трампа, в том числе на съезде республиканцев, куда тот едет

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден в коротком выступлении после покушения на Дональда Трампа заявил, что расследование покушения на бывшего главу государства будет тщательным и быстрым.

«Это расследование будет тщательным и быстрым, и следователи будут обладать всеми необходимыми им ресурсами, чтобы завершить его», — сказал он.

Президент добавил, что Трампу уже предоставлена охрана высокого уровня, и отметил, что поручил Секретной службе сделать все, чтобы республиканец продолжал оставаться в безопасности. Он также дал поручение пересмотреть все меры безопасности на Национальном съезде Республиканской партии. Он стартует 15 июля, и там, как предполагается, Трампа выдвинут как кандидата в президенты. Республиканец сообщил, что будет присутствовать на съезде.

Байден сказал, что Трамп чувствует себя хорошо и идет на поправку. По его словам, у него был короткий, но хороший разговор с оппонентом после покушения. Они говорили по телефону.

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Попытку убийства республиканца действующий президент назвал «противоположным всему, что мы отстаиваем как народ».

«В Америке нет места такому насилию, а по большому счету любому насилию. Покушение на убийство противоположно всему, что мы отстаиваем как народ. Всему. Это не то, кем мы являемся. Это не Америка. И мы не можем допустить, чтобы это происходило. Единство — самая неуловимая цель, но ничто сейчас не значит так много, как единство», — сказал президент США и призвал американцев объединиться, чтобы показать, «кто мы есть».

Перед выступлением он провел совещание с высшими должностными лицами правоохранительных органов, включая директора ФБР, генерального прокурора и главу Секретной службы и др. После своей речи он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Покушение произошло во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании. В политика пытались стрелять, пуля задела его ухо. Погиб один из участников митинга, 50-летний бывший пожарный Кори Комператоре. Еще два человека были ранены, они в критическом состоянии.

Стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он вел огонь с крыши одноэтажного здания примерно в 140 м от места, где выступал Трамп. Молодого человека ликвидировал снайпер. При Круксе нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.