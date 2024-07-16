ФБР предупредило о риске мести за стрельбу в Трампа

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупреждают, что после стрельбы на митинге Трампа экстремисты могут повторить подобные нападения либо совершить «акты возмездия» в отношении целей, связанных с предстоящими выборами

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В США могут произойти «повторные или ответные акты насилия» из-за попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа, следует из совместного разведывательного бюллетеня, составленного ФБР и Министерством внутренней безопасности, пишет Politico.

Экстремисты «могут предпринять попытки повторных или ответных актов насилия», считают ведомства. Они не называют конкретные цели, но отмечают, что прежде экстремисты атаковали или планировали напасть на «предполагаемых политических или идеологических противников».

«Эта атака [на Трампа] подтверждает нашу оценку того, что объекты, связанные с выборами, находятся под повышенной угрозой атак или других видов подрывных инцидентов», — считают в спецслужбах. Ведомства отмечают, что участники «некоторых интернет-сообществ» распространяли сообщения с угрозами или «намеками на акты насилия».

Politico пишет, что власти США расценивают сложившуюся ситуацию как «повышенную угрозу» на фоне ужесточившейся поляризации общества в преддверии выборов. Рост разногласий признал и действующий президент Джо Байден — осудив покушение на Трампа, он призвал американцев охладить накал политических страстей, не превращать политику в поле боя и решать споры «возле урн для голосования, а не при помощи пуль».

О растущем росте политического насилия накануне предупреждал заместитель директора ФБР Пол Аббат. Он заявил, что сотрудники спецслужбы отслеживают потенциальные угрозы на съезде Республиканской партии, открывшемся 15 июля в Милуоки, и в преддверии мероприятия демократов, которое пройдет в августе в Чикаго.

По словам Аббата, в интернете некоторые пользователи писали сообщения от имени Томаса Мэттью Крукса, открывшего стрельбу на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании 13 июля. Тогда кандидат в президенты получил ранение в правое ухо, один зритель погиб, еще двое серьезно пострадали. Крукса застрелили сотрудники Секретной службы. В доме у мужчины нашли материалы для изготовления взрывчатки. По данным ФБР, Крукс действовал в одиночку. Его мотив пока не установлен. Стрельбу на митинге ведомство рассматривает как возможный акт внутреннего терроризма.