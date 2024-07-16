 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

ФБР предупредило о риске мести за стрельбу в Трампа

Сюжет
Выборы президента США
ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупреждают, что после стрельбы на митинге Трампа экстремисты могут повторить подобные нападения либо совершить «акты возмездия» в отношении целей, связанных с предстоящими выборами
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США могут произойти «повторные или ответные акты насилия» из-за попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа, следует из совместного разведывательного бюллетеня, составленного ФБР и Министерством внутренней безопасности, пишет Politico.

Экстремисты «могут предпринять попытки повторных или ответных актов насилия», считают ведомства. Они не называют конкретные цели, но отмечают, что прежде экстремисты атаковали или планировали напасть на «предполагаемых политических или идеологических противников».

«Эта атака [на Трампа] подтверждает нашу оценку того, что объекты, связанные с выборами, находятся под повышенной угрозой атак или других видов подрывных инцидентов», — считают в спецслужбах. Ведомства отмечают, что участники «некоторых интернет-сообществ» распространяли сообщения с угрозами или «намеками на акты насилия».

Байден после покушения на Трампа призвал «не решать разногласия пулями»
Политика
Джо Байден

Politico пишет, что власти США расценивают сложившуюся ситуацию как «повышенную угрозу» на фоне ужесточившейся поляризации общества в преддверии выборов. Рост разногласий признал и действующий президент Джо Байден — осудив покушение на Трампа, он призвал американцев охладить накал политических страстей, не превращать политику в поле боя и решать споры «возле урн для голосования, а не при помощи пуль».

О растущем росте политического насилия накануне предупреждал заместитель директора ФБР Пол Аббат. Он заявил, что сотрудники спецслужбы отслеживают потенциальные угрозы на съезде Республиканской партии, открывшемся 15 июля в Милуоки, и в преддверии мероприятия демократов, которое пройдет в августе в Чикаго.

По словам Аббата, в интернете некоторые пользователи писали сообщения от имени Томаса Мэттью Крукса, открывшего стрельбу на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании 13 июля. Тогда кандидат в президенты получил ранение в правое ухо, один зритель погиб, еще двое серьезно пострадали. Крукса застрелили сотрудники Секретной службы. В доме у мужчины нашли материалы для изготовления взрывчатки. По данным ФБР, Крукс действовал в одиночку. Его мотив пока не установлен. Стрельбу на митинге ведомство рассматривает как возможный акт внутреннего терроризма.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФБР США Дональд Трамп покушение угрозы
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Байден анонсировал новые дебаты и рассказал о сердечной беседе с Трампом
Политика
Трамп появился на публике с забинтованным ухом впервые после покушения
Политика
ФБР допустило, что покушение на Трампа было «внутренним терроризмом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
В России появился аналог защищенного патентом препарата «Ксарелто» Бизнес, 09:00
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильная жара Общество, 08:58
Каким кибератакам подвергаются российские банки: 5 основных угроз Pro, 08:57
Главу футбола Колумбии арестовали за драку после финала Кубка Америки Спорт, 08:53
При обстреле Белгородской области пострадали четыре мирных жителя Политика, 08:48
ФБР предупредило о риске мести за стрельбу в Трампа Политика, 08:40
В некоторых ресторанах Мьянмы стало возможно расплатиться картами «Мир» Финансы, 08:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Последний шанс «гадкого утенка». Зачем ЕС создает Союз рынков капитала Pro, 08:28
Сербский спецназ убил мужчину, застрелившего семейную пару Общество, 08:11
ВОИС продолжила прием российских заявок на бренды на фоне санкций ЕС Бизнес, 08:00
Продажи игристых вин в России выросли на 12,8% в первом полугодии Вино, 08:00
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО Общество, 07:50
В очереди перед Крымским мостом скопилась 1 тыс. машин Общество, 07:46
Силы ПВО сбили 13 дронов за ночь Политика, 07:45