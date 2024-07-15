Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Делегаты на съезде Республиканской партии США проголосовали за выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты США. На минувших выходных на политика было совершено покушение

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп выдвинут кандидатом в президенты США, сообщает ABC News, политика поддержало большинство делегатов Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Голосование носило во многом чисто формальный характер: по итогам внутрипартийных выборов, завершившихся 4 июня, Трамп стал фактически безальтернативным кандидатом Республиканской партии, уверенно обойдя своих основных конкурентов: бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, губернатора Калифорнии Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами — все они в конечном итоге выбыли из гонки.

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Партийный съезд республиканцев продлится с 15 по 18 июля. За два дня до этого, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля, выпущенная 20-летним Томасом Мэттью Круксом, прошла в считаных сантиметрах от лица республиканца, немного задев его ухо. Двое посетителей мероприятия получили ранения, еще один скончался. Стрелка нейтрализовали сотрудники Секретной службы. После нападения Трамп думал отложить свою поездку на съезд в Висконсине на пару дней, но решил, что «нельзя позволять «стрелку» или потенциальному убийце вносить изменения в расписание или что-либо еще».

Главной интригой съезда было то, кого Трамп предложит в качестве кандидата на пост вице-президента. Как отмечает Associated Press, выбор политика приобрел еще большую важность в свете совершенного на него покушения: если Трамп будет избран президентом США и вновь подвергнется нападению, то его «второй номер» получит бразды правления. Отбор претендентов и их «смотрины», в том числе на мероприятии для доноров Республиканской партии в поместье Трампа Мар-а-Лаго в мае, превратились в настоящее шоу. Более того, экс-президент обставил само оглашение своего выбора в стилистике своей телепередачи Apprentice, которая выходила на американском телевидении с 2004 по 2017 год. 15 июля Трамп объявил, что предлагает выдвинуть на пост вице-президента венчурного капиталиста Джеймса Дэвида Вэнса.

Согласно усредненным данным опросов общественного мнения, собранным проектом 270 to Win по состоянию на 15 июля, Трамп обходит Байдена на чуть менее 1%. Опрос YouGov за начало июля дает ему преимущество в 3%, а Колледж Эмерсон — в 4%.