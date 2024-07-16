Трамп появился на публике с забинтованным ухом впервые после покушения

Трамп вышел под песню со строкой «Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня». Присутствующие встретили его аплодисментами и повторяли слово «борись», которое он выкрикнул спустя мгновения после стрельбы

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп впервые появился на публике после попытке покушения. Он вышел с забинтованным ухом на сцену к делегатам съезда Республиканской партии в Милуоки, передает Washington Post.

Присутствующие аплодируют и скандируют «Борись, борись, борись» — эти слова он крикнул, вздернув кулак, на митинге после выстрелов. Политик поприветствовал делегатов сжатым кулаком и поблагодарил их.

Трамп вышел под песню Ли Гринвуда «Боже, благослови США». Как заметила New York Times, в ней есть строка «Я благодарю свою счастливую звезду, что живу сегодня».

Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля. Житель Пенсильвании выстрелили в политика, выступавшего на митинге перед сторонниками восемь раз. Одна из пуль задела правое ухо Трампа, один зритель погиб, еще двое ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы.

Трампу позвонил действующий президент Джо Байден. Республиканец назвал разговор «прекрасным», а главу государства «очень любезным». По его мнению, теперь президентская гонка станет более цивилизованной. Байден согласился, что беседа вышла сердечной.

Покушение закрепит за Трампом образ мученика, а фотография с его поднятым в воздух кулаком, пока его лицо испачкано кровью, станет культовой, уверены эксперты. По мнению республиканцев, произошедшее приведет его в Белый дом. «Он только что победил на выборах», — полагает член палаты представителей Деррик Ван Орден.