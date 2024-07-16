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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о «позитивных сигналах» по ударам по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины назвал несправедливым нынешнее положение дел в области применения оружия с Запада и отметил, что есть прогресс. Кремль называет требования Киева провокацией и предупреждает об опасных последствиях
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Постоянное давление Украины на западных партнеров для получения разрешения наносить удары полученным оружием по российской территории, возможно, начинает давать плоды, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Politico.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия: некоторые», — сказал он.

Зеленский назвал несправедливой ситуацию, при которой существует «точка, из которой вылетает ракета или бомба», Киев вычисляет место выстрела, но не вправе ответить на удар. Он пообещал, что если разрешение все же не будет получено, ВСУ применят собственные разработки для ответного удара.

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О близости западных стран к большему смягчению ограничений на удары по России упомянул несколько дней назад глава аппарата украинского президента Андрей Ермак: «Я думаю, что мы получим результат, который нам нужен. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить это вопрос. И я думаю, что мы получим решение».

Однако американский президент Джо Байден публично отказывал Киеву. «Если бы [Зеленский] мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Нет. Вопрос в том, какое лучшее применение для оружия, которое у него есть, которое мы ему дали», — пояснил он.

США в конце мая разрешили Киеву использовать полученное американское вооружение против целей на территории России на фоне продвижения ее войск в Харьковской области. Удары можно наносить не дальше 100 км от границы, поэтому разрешение не распространяется на ключевые российские аэродромы, выяснила Washington Post. В Госдепартаменте уточняли, что позволят ВСУ бить дальше, если Россия «попытается расширить этот фронт».

Российские власти резко критиковали смягчение ограничений и предупреждали об опасных последствиях такого шага. Требование Киева позволить бить вглубь России являются «провокацией», оценили в Кремле.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — спросил президент Владимир Путин.

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Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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