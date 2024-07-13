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Военная операция на Украине ,  
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Ермак заявил о близости НАТО к смягчению ограничений на удары по России

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Военная операция на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя итоги саммита НАТО, заявил, что партнеры «близки» к тому, чтобы позволить Киеву наносить удары вглубь территории России. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«И я думаю, что мы получим результат, который нам нужен. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить это вопрос. И я думаю, что мы получим решение», — сказал Ермак в эфире телемарафона.

9 июля в интервью Politico он заявлял, что Киев на саммите альянса в Вашингтоне намерен просить США разрешить использовать американское оружие для ударов вглубь российской территории. Вашингтон пока не пересматривал политику по поводу отмены ограничений на удары, сообщил 11 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Президент Джо Байден, в частности, исключал разрешение ВСУ бить по Москве и Кремлю.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

На этой неделе украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что «узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России». На Даунинг-стрит позднее уточнили, что применять их для ударов вглубь страны по-прежнему запрещено.

В Кремле, говоря о планах позволить ВСУ наносить удары вглубь России, назвали их «чистейшей воды провокацией» и «новым, очень опасным витком эскалации напряженности».

Теги
Андрей Ермак ракетные удары Россия НАТО
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