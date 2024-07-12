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Военная операция на Украине ,  
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Байден не увидел смысла в разрешении Украине бить по Кремлю

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев просил разрешить наносить удары вглубь России, но Байден не увидел в этом смысла и предложил изучить, как лучше всего использовать западное вооружение. Москва предупреждала об опасных последствиях
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

США позволили Украине наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет нужды, заявил президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Трансляция ведется на YouTube.

«Если бы он (украинский президент Владимир Зеленский. — РБК) мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл? Не было бы. Вопрос в том, какое лучшее применение для оружия, которое у него есть, которое мы ему дали», — сказал Байден.

США в конце мая разрешили Украине использовать полученное американское вооружение против целей на территории России на фоне продвижения российских войск в Харьковской области. Удары можно наносить не дальше 100 км от границы, поэтому разрешение не распространяется на ключевые российские аэродромы, выяснила Washington Post. В Госдепартаменте отмечали, что позволят ВСУ бить дальше — если Россия «попытается расширить этот фронт».

Киев не раз просил США позволить наносить удары по более удаленным целям. Эту просьбу повторил президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, настаивая, что это необходимо для достижения успеха.

Российская сторона предупреждала об опасных последствиях из-за ослабления ограничений. Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России и начать поставлять свое оружие «в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», говорил президент Владимир Путин.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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