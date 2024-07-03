США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России
США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия «попытается расширить этот фронт», заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям.
Так он ответил на вопрос конгрессмена-республиканца Томаса Кина, напомнившего, что Белый дом изменил свою политику в этом вопросе только после того, как российские войска продвинулись в Харьковской области. Сейчас ВСУ могут наносить удары только на 100 км от границы, что значительно ниже дальности ракет ATACMS, превышающей 300 км, отметил конгрессмен. Он задал вопрос сотруднику Госдепартамента о количестве российских баз, ударить по которым Украине мешает Белый дом.
«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — ответил О'Брайен (цитата по «Главком»).
Российские власти резко критиковали снятие ограничений для ударов по территории страны со стороны западных стран.
Президент Владимир Путин задавался вопросом: «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?».
Его представитель Дмитрий Песков называл позицию США абсолютно безответственной и опасной.