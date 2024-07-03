США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

Условием для более дальних ударов по России является «расширение фронта», сообщили в Госдепе. Кремль называет позицию США опасной, Путин предупреждал о симметричном ответе

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США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия «попытается расширить этот фронт», заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям.

Так он ответил на вопрос конгрессмена-республиканца Томаса Кина, напомнившего, что Белый дом изменил свою политику в этом вопросе только после того, как российские войска продвинулись в Харьковской области. Сейчас ВСУ могут наносить удары только на 100 км от границы, что значительно ниже дальности ракет ATACMS, превышающей 300 км, отметил конгрессмен. Он задал вопрос сотруднику Госдепартамента о количестве российских баз, ударить по которым Украине мешает Белый дом.

«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — ответил О'Брайен (цитата по «Главком»).

Российские власти резко критиковали снятие ограничений для ударов по территории страны со стороны западных стран.

Президент Владимир Путин задавался вопросом: «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?».

Его представитель Дмитрий Песков называл позицию США абсолютно безответственной и опасной.