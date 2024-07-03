 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Условием для более дальних ударов по России является «расширение фронта», сообщили в Госдепе. Кремль называет позицию США опасной, Путин предупреждал о симметричном ответе
Фото: Alina Smutko / Reuters
Фото: Alina Smutko / Reuters

США разрешат Украине вести огонь на большее расстояние, если Россия «попытается расширить этот фронт», заявил помощник госсекретаря по Европе Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете палаты представителей по международным отношениям. 

Так он ответил на вопрос конгрессмена-республиканца Томаса Кина, напомнившего, что Белый дом изменил свою политику в этом вопросе только после того, как российские войска продвинулись в Харьковской области. Сейчас ВСУ могут наносить удары только на 100 км от границы, что значительно ниже дальности ракет ATACMS, превышающей 300 км, отметил конгрессмен. Он задал вопрос сотруднику Госдепартамента о количестве российских баз, ударить по которым Украине мешает Белый дом.

«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — ответил О'Брайен (цитата по «Главком»).

Какое оружие Украине разрешили использовать для ударов вглубь России
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Российские власти резко критиковали снятие ограничений для ударов по территории страны со стороны западных стран.

Президент Владимир Путин задавался вопросом: «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?».

Его представитель Дмитрий Песков называл позицию США абсолютно безответственной и опасной.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Госдепартамент США США ATACMS
Материалы по теме
WP описала, как Украина убедила США согласовать удары по России
Политика
Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму
Политика
Продажи туров в Крым сократились на четверть после удара по Севастополю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
Банки нашли данные легальных магазинов в базе подозрительных счетов от ЦБ Финансы, 07:00
Против агрегаторов заводят уголовные дела. Что будет с этим рынком Pro, 07:00
Telegraph узнала «камень преткновения» на пути Украины в НАТО Политика, 06:59
Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком Политика, 06:47
США назвали условие для увеличения дальности ударов ВСУ по России Политика, 06:42
ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области Политика, 06:40
Режиссеру ужесточили приговор по делу о «фейках про армию» Политика, 06:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WP узнала, что Обама засомневался в победе Байдена Политика, 05:49
Байден призвал Novo Nordisk снизить «возмутительные цены» на «Оземпик» Общество, 05:43
В Верховном суде США увидели в решении по Трампу право убивать оппозицию Политика, 05:31
Лидирующей по росту зарплат сферой бизнеса оказалось строительство Экономика, 05:00
В Новороссийске перекроют пляжи и набережную после атаки беспилотников Политика, 04:57
В розыск объявили основателя «Липецкого станкостроительного предприятия» Бизнес, 04:45
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу информации разведке Украины Политика, 04:32