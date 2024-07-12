Песков назвал очень опасными планы разрешить удары ракетами вглубь России

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Требования президента Украины Владимира Зеленского разрешить удары вглубь России являются «провокацией» и очень опасной эскалацией напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории. Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье — это все территория Российской Федерации. А все, что касается увеличения этого расстояния, то это чистейшей воды провокация, новый, очень опасный виток эскалации напряженности», — передает его слова корреспондент РБК.

Песков также подчеркнул, что Россия «самым внимательным образом отслеживает все заявления и всю информацию, которая поступает с полей саммита НАТО».

Накануне Зеленский опубликовал в X (бывший Twitter) видео со встречи с британским премьером Киром Стармером. Он заявил, что «узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России».

Стармер за день до этого заявил, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Лондона дальнобойные ракеты Storm Shadow, главное, чтобы это происходило «в соответствии с международным гуманитарным правом».

Однако представитель кабинета министров позже заявил, что политика правительства «не изменилась» в отношении ракет большой дальности: Британия не одобряла их применение для поражения целей внутри России.

Москва осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что Россия может поставить свое оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения.