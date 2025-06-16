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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Reuters узнал об отказе Трампа подписать заявление G7 по Ирану и Израилю

Reuters: Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Ирану и Израилю
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
В документе содержится призыв к деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, а также тезис о праве Израиля на самооборону
Спасатели работают возле обломков транспортных средств, уничтоженных после запуска ракет из Ирана,&nbsp;Тель-Авив, Израиль, 16 июня 2025 года
Спасатели работают возле обломков транспортных средств, уничтоженных после запуска ракет из Ирана, Тель-Авив, Израиль, 16 июня 2025 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Президент США Дональд Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Ирану и Израилю, подготовленный другими членами организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В проекте заявления, с которым ознакомилось агентство, содержится призыв к деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. В то же время там есть тезис о праве Израиля на самооборону.

Кроме того, в документе прописано обязательство стран G7 защищать стабильность на мировых рынках, включая энергетические.

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Фото:Todd Korol / Reuters

Иран и Израиль с ночи 13 июня обмениваются ударами. В вооруженном конфликте США не участвуют, но Вашингтон открыто поддержал израильскую сторону. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак. Вашингтон также начал переброску самолетов-заправщиков через Атлантику. Тегеран предостерег Вашингтон от поддержки Израиля, Трамп при атаке на США (у страны есть военные базы на Ближнем Востоке) пригрозил обрушить на Иран «всю мощь вооруженных сил».

Партнеры США по G7 не выступали с резкими заявлениями и не предпринимали активных действий для поддержки Израиля. Франция также поддержала Израиль, но президент страны Эмманюэль Макрон заверил, что Париж не участвовал в ударах по Ирану и не давал рекомендаций на этот счет.

При этом Макрон отметил готовность Франции участвовать в защите Израиля от иранских атак и подчеркнул, что у еврейского государства есть право на самооборону.

Британский премьер Кир Стармер также сказал, что страны «евротройки» Великобритания, Франция и Германия не были задействованы в израильской операции против Ирана. По его словам, у них давно были «серьезные опасения» по поводу ядерной программы, которую разрабатывает Иран, и Лондон, Париж и Берлин «абсолютно» признают «право Израиля на самооборону».

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политик, президент США
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