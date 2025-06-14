Стармер заявил, что «евротройка» не участвовала в операции Израиля
Страны «евротройки» — Великобритания, Франция и Германия — не были задействованы в израильской операции против Ирана, заявил в интервью агентству Bloomberg британский премьер Кир Стармер.
«Я только что провел разговор с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и канцлером [Германии Фридрихом] Мерцем, и мы все придерживаемся одной позиции. Мы все говорим о деэскалации, но никто из нас не был вовлечен в само нападение», — сказал Стармер.
Британский премьер заявил, что «очень обеспокоен сложившейся ситуацией». По его словам, у стран «евротройки» давно были «серьезные опасения» по поводу ядерной программы, которую разрабатывает Иран, и Лондон, Париж и Берлин «абсолютно» признают «право Израиля на самооборону».
Макрон ранее отметил, что Париж готов участвовать в защите Израиля от иранских атак и что у страны есть право на самооборону.
Стармер добавил, что собирается поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вскоре после интервью агентству и обсудить в том числе удар по Ирану.
До этого немецкий журнал Spiegel написал о «тесной координации» между Берлином, Парижем и Лондоном и о поиске «контакта с Вашингтоном».
У Германии есть стабильные контакты с Израилем и Ираном, поэтому Берлин мог бы сыграть важную роль в мирной дипломатии, пишет журнал. «Вопрос в том, будут ли там услышаны призывы к деэскалации», — говорится в публикации.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана и атаковал иранские ядерные и военные объекты. Власти Израиля объяснили это решение тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран отрицает обвинения. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.
Иран объявил о начале ответной операции против Израиля «Истинное обещание-3» вечером того же дня и атаковал израильскую территорию ракетами и беспилотниками. По словам советника офиса израильского премьер-министра Дмитрия Гендельмана, погибли трое израильтян, более 90 получили ранения.
Тегеран предупредил Великобританию, Францию и США, что их объекты на Ближнем Востоке станут целями для иранских ударов, если они будут помогать Израилю. Также Иран может атаковать суда любых стран в Персидском заливе и Красном море в случае поддержки Израиля с их стороны.
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