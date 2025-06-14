 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

CNN узнал, как Иран решил отвечать на попытки защитить Израиль

CNN: Иран пригрозил ударом по базам любой страны, которая будет защищать Израиль

Иран усилит атаки на Израиль и нанесет удары по ближневосточным базам любой страны, которая будет его защищать, сообщил CNN иранский чиновник.

«Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — сказал собеседник телеканала.

Иран в соответствии с международными документами оставляет за собой право на ответ, добавил он.

Материал дополняется

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Израиль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Женщина погибла в Израиле в результате ракетной атаки Ирана Политика, 03:54
Число прекративших полеты за ночь аэропортов выросло до четырех Политика, 03:35
CNN узнал, как Иран решил отвечать на попытки защитить Израиль Политика, 03:25
Ynet назвал число пострадавших в Израиле при новой ракетной атаке Ирана Политика, 03:14
Гладков сообщил об атаке беспилотника на Белгород Политика, 02:40
Bloomberg узнал, кто в G7 против снижения потолка цен на российскую нефть Политика, 02:29
В Израиле число пострадавших от атак Ирана превысило 60 человек Политика, 02:20
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Израиль подвергся третьей волне ударов Ирана Политика, 02:09
Индийский миллиардер проглотил пчелу и умер на матче в Британии Общество, 01:29
Постпред Ирана в ООН назвал удары Израиля объявлением войны Политика, 01:24
CNN сообщил о гибели всех участников переговоров с США от Ирана Политика, 01:17
Иран назвал цели ответного удара по Израилю Политика, 00:58
Нетаньяху призвал иранцев восстать против своего правительства Политика, 00:40
Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты Политика, 00:36