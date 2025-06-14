CNN узнал, как Иран решил отвечать на попытки защитить Израиль

CNN: Иран пригрозил ударом по базам любой страны, которая будет защищать Израиль

Иран усилит атаки на Израиль и нанесет удары по ближневосточным базам любой страны, которая будет его защищать, сообщил CNN иранский чиновник.

«Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями», — сказал собеседник телеканала.

Иран в соответствии с международными документами оставляет за собой право на ответ, добавил он.

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