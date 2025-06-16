Почему саммит G7 может обернуться новыми ссорами Трампа с партнерами

15–17 июня в Канаде пройдет саммит «Группы семи». На встречу прибудет президент США Дональд Трамп, у которого назрело немало поводов для конфликтов с остальными участниками объединения. Подробнее — в материале РБК

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15–17 июня в канадском Кананаскисе пройдет ежегодный саммит «Группы семи» (G7), куда, помимо принимающей страны, входят Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония. Встреча станет юбилейной — 50 лет назад, 15–17 ноября 1975 года, во дворце Рамбуйе во Франции прошла первая встреча тогда еще «Группы шести» — Канада вошла в объединение годом позже.

В мероприятиях также будут участвовать представители других стран, включая лидеров Австралии, Индии, Мексики, Украины и ЮАР. Ожидается приезд 70 глав государств и международных организаций, 2 тыс. делегатов и 1,4 тыс. журналистов. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал три цели предстоящего саммита:

защита мира и безопасности, борьба с иностранным вмешательством, транснациональной преступностью и лесными пожарами;

обеспечение энергобезопасности, цифровизация, развитие цепочек поставок критических минералов, использование ИИ и квантовых технологий для роста экономики;

партнерства будущего: привлечение инвестиций для инфраструктуры, создания рабочих мест и конкурентных рынков.

Саммит G7 проходит на фоне масштабного обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном. 13 июня Израиль заявил, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, и в рамках операции «Восходящий лев» начал наносить удары по иранской ядерной инфраструктуре и инфраструктуре баллистических ракет. В результате были убиты члены высшего военного командования Ирана (в частности, глава генштаба вооруженных сил Мохаммад Багери и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами) и некоторые физики-ядерщики. Иран в ответ выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. Ирано-израильский конфликт включили в повестку встречи «Большой семерки» — как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, он рассчитывает, что лидеры обозначат единую позицию по четырем ключевым пунктам: Иран не может иметь ядерное оружие; Израиль имеет право на защиту от угрозы своему существованию, которую представляет ядерная программа Ирана; конфликт не должен идти дальше по пути эскалации; необходимо создать возможности для его дипломатического решения. Из лидеров «семерки» к сдержанности и деэскалации призывали премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон — последний говорил о готовности помочь Израилю; а вот премьер Японии Сигэру Исиба действия Израиля осудил, назвав их «совершенно недопустимыми» и «крайне прискорбными», призвав стороны воздержаться от того, что может еще больше обострить ситуацию. 14 июня Иран сообщил, что будет атаковать объекты Британии, США и Франции в регионе, если они будут поддерживать Израиль. Президент США Дональд Трамп заверял, что Вашингтон к израильской атаке не имеет отношения, при этом подчеркивал: если Тегеран каким-то образом нападет на США, на него «обрушится вся мощь» американских вооруженных сил. Тем не менее пока Трамп рассчитывает на мирное решение конфликта. «Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — заявил он 15 июня.

Как члены группы разошлись во взглядах на украинский конфликт

Конфликт на Украине — регулярная тема в повестке G7. С заявлениями на этот счет «семерка» выступала и до начала полномасштабных боевых действий 24 февраля 2022 года, например в 2021-м главы МИД стран группы осудили «продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины». Однако к работе G7 украинскую делегацию стали приглашать только с 2022 года — президент Украины Владимир Зеленский участвовал в трех последних саммитах в Германии, Японии и Италии. Пригласили его и на этот раз — в Офисе украинского президента рассчитывают, что на полях саммита в Канаде Зеленский встретится с Дональдом Трампом.

Последние три года, пока президентом США был Джо Байден, члены «семерки» единогласно выступали в поддержку Киева и посвящали украинском теме значительную часть итоговых документов. В коммюнике 2022 года Украина упоминается 19 раз, в 2023-м — 23, в 2024-м — 53. Посыл был неизменный: «Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины и будем оказывать ее столько, сколько потребуется».

Но на этот раз с итоговой декларацией, похоже, будут проблемы. По информации Politico, США выступают против того, чтобы включать в нее заявление о «дальнейшей поддержке» Украины и называть введение российских войск «незаконным». Японская газета The Mainichi, ссылаясь на источники, 10 июня сообщила, что из-за разногласий с Трампом «семерка» может завершить встречу без коммюнике — тогда готовить документ еще не начинали; как предположили японские источники издания, члены G7 не хотят подчеркивать расхождения во взглядах США и других стран на украинский конфликт и американские пошлины.

Это не первый случай, когда из-за украинской темы у G7 возникают проблемы с выработкой единой позиции. Ежегодно 24 февраля «семерка» выпускала заявление по случаю годовщины начала полномасштабных боевых действий — такие заявления были в 2022, 2023 и 2024 годах. Принять его в 2025-м, когда в Белый дом вернулся Трамп, группа не смогла — по сообщениям СМИ, Вашингтон был против того, чтобы в этом заявлении осуждать Россию и называть ее агрессором. В итоге документ «семерки» так опубликован и не был.

В последние недели США дистанцировались от российско-украинских переговоров и дали понять европейским союзникам, что хотели бы, чтобы те взяли на себя основное бремя по военной и иной помощи Украине. 4 июня глава Пентагона Пит Хегсет впервые пропустил заседание контактной группы по обороне Украины (UDCG), прошедшее под председательством Германии и Великобритании, хотя прежде ее возглавляли США. Как выяснило агентство Bloomberg, американская администрация также отказывается предоставлять средства противовоздушной обороны для поддержки миротворческих сил, которые европейцы хотели бы разместить на Украине после завершения конфликта.

Однако Трамп не возобновил ограничения на применение Украиной американского дальнобойного оружия, отмененные его предшественником Джо Байденом (во всяком случае публично). В мае стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Украине 125 дальнобойных ракет для реактивных систем залпового огня (Mars II, M142 HIMARS), а также 100 зенитных ракет Patriot, которые ранее находились на вооружении Германии.

Европейцы не оставляют надежд добиться от Трампа на саммите G7 согласия усилить давление на Россию, поскольку считают, что Москва не готова к реальному мирному урегулированию. 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций, затрагивающий доходы России от продажи энергоносителей и банковский сектор. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также предложила обсудить в Канаде возможность снизить установленный ранее «Большой семеркой» предельный уровень цен на сырую нефть из России с $60 до $45 за баррель.

Как европейцы надеются разрешить споры с США в области обороны

Готовясь к переговорам с американским лидером, европейцы, по информации источников Financial Times, приостановили грандиозные планы по созданию «независимой Европы», чтобы сохранить поддержку США по таким важным вопросам, как военная помощь Украине, торговля и трансатлантическое сотрудничество в рамках НАТО. По мнению экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, приводимому изданием, Трамп может поставить ультиматум: если ЕС не согласится на выгодную для США торговую сделку, то Вашингтон перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Такой поворот в Брюсселе считают наихудшим сценарием развития отношений с США, допуская также, что американцы могут прекратить оказывать разведывательную помощь европейцам и запретят поставлять Киеву приобретенное у них оружие, а также стремительно выведут американские войска из Европы.

Более предметно европейским лидерам предстоит обсудить этот комплекс вопросов с Трампом на саммите НАТО в Гааге, запланированном на конец июня. На прошлой неделе генеральный секретарь альянса Марк Рютте предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. В результате, как пояснил Рютте, страны — члены НАТО смогут достичь показателя военных расходов в 5% ВВП, на котором как раз настаивает Вашингтон. Ранее Трамп грозил приостановить помощь европейцам, если те не начнут больше вкладывать в оборону.

В мае представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что его страна планирует сохранить статус «ключевого союзника» в альянсе. Вместе с тем он отметил, что обсуждения по поводу возможного вывода американских войск из Европы начнутся после июньского саммита НАТО в Гааге.

5 июня министры обороны стран альянса договорились увеличить военные мощности примерно на 30%. Подразумевается закупка большего количества дальнобойных ракет, беспилотников, а также развитие систем ПВО и артиллерии. Ключевая роль в этом процессе отводится Германии, на которую также возложена задача привлечь дополнительно 80 тыс. военнослужащих.

Параллельно, как отмечает Bloomberg, ЕС стремится укрепить оборонные связи с ключевыми союзниками G7 на случай, если Трамп все-таки откажется обеспечивать безопасность континента. В частности, в этом месяце союз планирует заключить соглашение о безопасности с Канадой. Аналогичный документ ЕС подписал в прошлом месяце с Великобританией. Благодаря этому соглашению обе страны смогут подключиться к механизму кредитования ЕС на €150 млрд для совместных закупок оружия. С Японией ЕС подписал оборонный пакт еще в конце прошлого года.

Как тарифные войны США повлияли на отношения внутри «семерки»

Серьезным вызовом единству «семерки» стала тарифная политика Соединенных Штатов. Вашингтон ввел 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики, обвинив соседние страны в попустительстве нелегальной миграции и контрабанде наркотиков через общие границы (впрочем, затем из-под действия пошлин были выведены товары, попадающие под трехстороннее торговое соглашение USMCA, а ставка для канадских энергоносителей и удобрений была снижена). 2 апреля Трамп анонсировал «взаимные пошлины» для большинства торговых партнеров США, но отложил их вступление в силу. Для большинства стран отсрочка истекает 8 июля, для ЕС — 9 июля.

В отношении Евросоюза сначала фигурировали тарифы 20%, но затем Трамп пригрозил повысить их до 50%. Для Японии ставка составила 24%, для Великобритании — 10%. В отношении части товаров были введены повышенные пошлины: 50% на сталь и алюминий и 25% на автомобили и запчасти к ним (по итогам переговоров для Великобритании ставка была снижена до 25 и 10% соответственно).

Как полагает Bloomberg, вряд ли к 9 июля удастся завершить переговоры о торговом соглашении. Пока диалог проходит тяжело, пусть и «в позитивном ключе». У властей ЕС складывается впечатление, что США продолжают рассчитывать на односторонние уступки. Союз в случае провала переговоров готов ввести ответные меры, которые затронут американские товары примерно на €120 млрд. На полях саммита G7 в Канаде у Трампа и фон дер Ляйен запланирована двусторонняя встреча.

С кем Трамп может поссориться на саммите G7

Отношения Трампа с канадскими властями испортились еще в его первый срок. Встреча «семерки» 2018 года, которую также принимала Канада, закончилась публичным конфликтом между Трампом и тогдашним канадским премьером Джастином Трюдо, и американский президент даже отозвал свою подпись под итоговым коммюнике. Широкую известность получила фотография, на которой канцлер Германии Ангела Меркель в окружении других лидеров объединения мрачно беседует со скрестившим руки на груди Трампом. Как и сейчас, причиной разногласий стала тарифная политика США. На следующем саммите, во французском Биаррице, между американским президентом и другими лидерами «семерки» снова возникли «острые, а иногда и ожесточенные разногласия» — на этот раз из-за намерения Трампа вернуть в объединение Россию.

Канадский Policy Magazine пишет о высоких рисках конфликта между Трампом и другими лидерами прежде всего из-за пошлин, так что американский президент может покинуть встречу или иным образом саботировать работу объединения, поставив под угрозу его жизнеспособность. «Хаотичные и непредсказуемые торговые войны Трампа не щадят ни одну из стран G7, оказывая огромное давление на Марка Карни, который пытается удержать корабль на плаву в Кананаскисе», — говорится в статье. Во избежание новых скандалов и канадский премьер, и другие лидеры будут пытаться проводить встречи в максимально закрытом от прессы формате, предположило издание.

Усложняет ситуацию и то, что Трамп упорно предлагает Канаде отказаться от суверенитета и стать 51-м штатом США, называя границу между двумя странами «искусственной». Угрозы аннексии звучали как в преддверии парламентских выборов в Канаде, что сыграло не последнюю роль в победе либералов, так и во время встречи Трампа с Карни в Белом доме 6 мая — правда, для нее республиканец подобрал более мягкие формулировки: «прекрасный брак» и «красивое объединение стран». Карни в ответ заявил, что его страна «не подлежит продаже».

Американский президент также неоднократно проявлял интерес к присоединению Гренландии — автономного региона в составе Дании. Копенгаген в ответ заявил, что жители острова сами должны определить свою судьбу. Солидарность с Данией выразили все европейские партнеры. В этом смысле символический визит в Гренландию на 15 июня запланировал Эмманюэль Макрон. В преддверии поездки французский президент заявил, что не желает превращения острова в зону конфронтации с США, и выступил за принятие международных соглашений, которые бы регулировали деятельность на этой территории, подобно соглашениям об Арктике.

Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Победу одержала партия Demokraatit, которая выступает за постепенное отделение от Дании, отмечая экономические риски такого шага (выйдя из-под контроля королевства, остров лишится ежегодных субсидий в размере $500 млн). Согласно опросу, проведенному в этом январе, подавляющее большинство гренландцев — около 85% — выступают против присоединения к США.

Потенциально конфликтными могут стать и контакты Трампа с другими мировыми лидерами, с которыми у него натянутые отношения, — среди них президент ЮАР Сирил Рамафоса, которому американский президент показал в Белом доме ролик о «геноциде белых», и Зеленский, встреча с которым в Вашингтоне обернулась публичной перепалкой.