Axios сообщил об участии США в защите Израиля от ответного удара Ирана
Военные США участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, сообщает корреспондент Axios Барак Равид в своем X со ссылкой на израильского чиновника.
Позже Равид написал, что «высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что США помогают Израилю сбивать иранские ракеты». В Израиле дислоцировались сотни тысяч американских граждан и других американских активов, и США работают над их защитой, сказал чиновник.
AP ранее сообщило, что США перебрасывают военные ресурсы, включая корабли, на Ближний Восток. Так, американские истребители патрулируют небо на Ближнем Востоке, эсминцу USS Thomas Hudner, способному защищаться от баллистических ракет, приказано начать движение в сторону восточной части Средиземного моря. Второй эсминец должен также начать движение вперед, чтобы он мог быть доступен по запросу Белого дома.
До этого госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США непричастны к ударам по Ирану, а главный приоритет для них — «защита американских сил в регионе».
Израиль атаковал Иран ночью 13 апреля, заявив, что удар упреждающий, в ответ на иранскую ядерную угрозу. Через 17 часов после внезапного удара Израиля Иран объявил об операции «Истинное обещание-3» и выпустил не менее 150 ракет, передает Ynet.
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