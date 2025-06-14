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Операция Израиля против Ирана ,  
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Mehr узнал об угрозе Ирана объектам Франции, Британии и США из-за Израиля

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Иран уведомил США, Францию и Британию, что атакует их объекты на Ближнем Востоке, если они поддержат Израиль, пишет Mehr. США участвовали в отражении иранских атак. Макрон заявлял о таких планах, Лондон решил этого не делать
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Иран официально заявил Великобритании, Франции и США, что если они будут помогать Израилю, их объекты на Ближнем Востоке станут целями для иранских ударов, передает Mehr.

Также Тегеран может атаковать суда любых стран в Персидском заливе и Красном море в случае поддержки Израиля с их стороны, пишет агентство.

До этого иранские высокопоставленные военные чиновники заявили агентству Fars, что Тегеран намерен атаковать американские объекты на Ближнем Востоке. Они подчеркнули, что «конфронтация не закончится вчерашними ограниченными действиями» и дальнейшие удары Ирана продолжатся.

Кроме того, иранский чиновник сообщил CNN, что Тегеран атакует ближневосточные базы любой страны, которая будет защищать Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, объяснив это возможностью создания ядерной бомбы Тегераном. В результате атак был поврежден важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе, погибли несколько иранских высокопоставленных военных и ведущих физиков-ядерщиков. Всего за время атак в Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

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Иран объявил ответную операцию и в ночь на 14 июня провел несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Прямое ракетное попадание зафиксировано в центре Израиля, городе Ришон-ле-Цион. Там погибли четыре человека, пострадали около 70. Иран заявлял об ударах по штабу Минобороны Израиля в Тель-Авиве и военным авиабазам Тель-Ноф и Неватим.

Вашингтон сообщил о непричастности к израильской операции против Ирана. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что приоритетом США является защита собственных сил в регионе. Он также предостерег Иран от действий против интересов и персонала США. За несколько дней до израильской атаки Вашингтон начал эвакуацию части военных и дипломатов с Ближнего Востока.

По данным Axios, США участвовали в отражении иранских ударов по Израилю. Также издание писало, что Израиль «получил зеленый свет» от США на проведение операции.

Великобритания опровергла свою причастность к израильской атаке или защите Израиля от иранских ударов, писала The Guardian со ссылкой на правительство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов участвовать в защите Израиля от иранских атак и что у страны есть право на самооборону. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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